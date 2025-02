La sociedad científica de referencia en salud mental retira su apoyo al Plan de Sanidad

En estos momentos se celebra en el Ministerio de Sanidad el Consejo Interterritorial donde se trata el plan de salud mental que busca reducir el uso de psicofármacos o los ingresos forzosos, entre otras medidas, así como el plan antisuicidio con el que se aspira a prevenir las más de 4.000 muertes anuales que se producen por esta causa. Pues justo ahora la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) ha hecho público un comunicado en el que retira su apoyo al Plan de Sanidad.

El texto señala: "En relación al Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, cuya versión definitiva nos ha llegado, sorprendentemente por fuentes ajenas al Ministerio, queremos transmitirle que la SEPSM tenía como prioridad, y así lo comunicó en las alegaciones que se hicieron a dicho Plan, aumentar el número de profesionales (psiquiatras, psicólogos clínicos) para atender de forma eficiente la creciente demanda de atención en Salud

Mental".

"Sin embargo, no se nos envió el documento final del Plan antes de su publicación y nos encontramos que, en la única línea sobre el aumento de profesionales, no sólo no se produce este incremento, si no que el indicador que promueven (90%) supone un decremento del 10% en estos profesionales, toda vez que este último año se ha

ofertado el 100% de las plazas de psiquiatría infanto-juvenil, el 98% de las de psiquiatría y el 99% de psicología clínica".

"Otra de las acciones solicitadas, y que tampoco se ha considerado, es la sustitución del término “deprescripción” por “uso racional de psicofármacos”, si bien, hemos podido comprobar que en el documento final se mantiene el término inicial, con el consiguiente estigma y perjuicio para las personas que requieren tratamientos

farmacológicos a largo plazo".

"Por otra parte, alguno de los objetivos e indicadores del Plan es propio de países en desarrollo que, afortunadamente, hace décadas que se han alcanzado en nuestro país. Algunos, entre otros, ejemplos:

Indicador: % de CCAA (incluyendo a INGESA) que desarrollaron iniciativas para mejorar el abordaje integral de los problemas de salud mental mediante un mecanismo de coordinación y cooperación estructural con este fin.

Resultado esperado: 80% de las CCAA (incluyendo a INGESA) desarrollaron iniciativas para el abordaje integral a las personas con problemas de salud mental".

"Nuestra consideración: se están ignorando los Centros de Salud Mental.

Indicador: % de CCAA (incluyendo a INGESA) que cuentan con equipos, unidades o dispositivos como alternativa a la hospitalización en la atención de la salud mental en la infancia y la adolescencia.

Resultado esperado: El 80 % de las CCAA (incluyendo a INGESA) potencian alternativas a la hospitalización en población infanto-juvenil.

Indicador: % de CCAA (incluyendo a INGESA) que llevaron a cabo actividades formativas o de difusión y/o actuaciones de la salud mental perinatal.

Resultado esperado: El 80% de las CCAA (incluyendo a INGESA) realizaron las actividades anteriormente mencionadas".

"Nuestra consideración: se están omitiendo los programas infanto-juveniles de los Centros de Salud Mental y de los Hospitales de Día".

"Dar una imagen mucho más negativa de lo que es la atención en salud mental a las personas con trastornos mentales en nuestro país, marcando objetivos alcanzados hace mucho tiempo, no debería ser propio de nuestro país ni refleja la realidad del mismo".

"Teniendo en cuenta estos aspectos, que consideramos principales, solicitamos que eliminen a nuestra sociedad y a nuestros representantes del documento final de este Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, con el que no nos sentimos representados".

El documento lo firman Marina Díaz (presidenta) y Celso Arango.