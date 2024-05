Solo dos de cada 10 mayores de 40 años usan preservativo

El uso del preservativo disminuye un 24% en los adultos con edad comprendida entre los 41 y 58 años, según revela la XII Edición del Barómetro 'Los españoles y el sexo'. En concreto, según los resultados del año pasado, un 45% de los adultos de esta edad usaba el preservativo siempre que mantenían relaciones sexuales, mientras que esa cifra ha descendido al 21% un año más tarde.

Asimismo, la encuesta destaca que son los más jóvenes (18-26 años) quienes más usan el preservativo siempre o casi siempre (67%); por encima de adultos entre 27 y 41 años (55%) y adultos entre 42 y 58 años (38%). El uso es aún menor en la práctica del sexo oral, pues un 89% de los españoles no lo usa habitualmente. En cuanto a las causas, entre los que usan el preservativo, el 58% asegura que lo hace para prevenir un embarazo no deseado, lo que significa que, incluso entre los españoles más concienciados con su uso, prevalece la función de método anticonceptivo por encima de la de método barrera frente a infecciones de transmisión sexual o ITS.

Y eso que nos encontramos en un momento en el que el crecimiento sostenido que las infecciones de transmisión sexual (ITS) registran desde hace años en Europa ha hecho saltar las alarmas entre las autoridades sanitarias. Los últimos informes sobre estas dolencias elaborados por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), correspondientes al año 2022, revelan “un aumento preocupante en los casos de sífilis, gonorrea y clamidia, lo que indica una necesidad apremiante de mejorar la prevención, el acceso a las pruebas y los tratamientos eficaces para abordar este desafío de salud pública”.

En España, según el último boletín epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, la gororrea registró entre 2020 y 2022 un aumento del 20%, el mayor en las últimas décadas. Y no es la única: la sífilis aumentó un 8% entre 2014 y 2021 y la clamidia un 18% entre 2016 y 2021. Con excepción de la clamidia, el aumento es más significativo en hombres que en mujeres.

"Exceso" de confianza

Según los datos del Barómetro- realizado a partir de 2.000 encuestas a nivel nacional de hombres y mujeres de entre 18 y 58 años, entre marzo y abril de este año 2024- el 77% españoles afirma tener una relación estable con una una persona, y 6 de cada 10 argumentan no usar el preservativo por confiar en el buen estado de salud sexual de su pareja sexual. No obstante, desde Control subrayan que la confianza puede ser "un arma de doble filo", ya que, en la práctica, todavía un tercio de los españoles no conocen el estado de salud de la otra persona antes de tener sexo. A esto se une también el desconocimiento de la salud propia pues, según los recientes datos, un 29% de españoles no ha acudido nunca a un especialista a revisar su estado de salud sexual; y 6 de cada 10 confiesan no haberse realizado nunca una prueba para conocer si tienen una ITS.

Por otro lado, los españoles pierden la virginidad, de media, a los 18 años, coincidiendo con la mayoría de edad, un dato que se mantiene estable frente a años anteriores. Sin embargo, lso resultados de la encuesta revelan que cada vez se pierde la virginidad antes. En este sentido, la mitad (50%) de los jóvenes encuestados de la generación Z (los nacidos entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2010) afirma haber perdido la virginidad entre los 14 y los 17 años; mientras que el 45% de los adultos de la generación X (entre 1965 y 1981), en su mayoría, afirman haberla perdido entre los 18-21 años.

Desde ese momento, el sexo se convierte en una pieza importante en la vida de los españoles, pues si hubiera que evaluar la importancia del sexo en su vida, la mayoría lo sitúa en un notable (7) y un 53% lo practica entre 1 y 3 veces por semana. Aun así, consideran que tienen menos sexo del que les gustaría: solo el 2% tiene sexo a diario, pero a más del 20% le gustaría poder hacerlo. No obstante, los españoles se masturban más veces de las que tienen sexo. En concreto, el 8% de los confiesa masturbarse a diario frente al 2% que afirma tener sexo a diario; y el 26% se masturba entre 2 y 3 días a la semana frente al 5% que tiene sexo con esa frecuencia.