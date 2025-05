El sorprendente truco de un vecino para convertir su plaza de garaje en un trastero sin que nadie se de cuenta: "Es un genio"

España, tierra de conquistadores del ingenio, de la picardía y del buen humor. Lugar incierto y conocido, audaz y vehemente, con el atrevimiento por delante. Qué sería de nuestro país si no fuera por estas pequeñas cosas que, al final del día, lo hacen tan grande, tan indefinido. Y es que, aunque pueda parecer una anomalía el caso que hoy traemos, en realidad termina siendo uno más. Porque en las comunidades de vecinos es donde más se refleja el temperamento de la sociedad española.

A fin de cuentas, una comunidad de propietarios no deja de ser un microcosmos, con sus leyes y sus normas, sus jerarquías y sus disidentes. Y es en este último apartado donde entra a escena nuestro principal protagonista. Un residente, bordeando los límites de la legalidad y con la finalidad de tener su propio espacio reservado, realizó lo impensable para lograr su hazaña. El plan era claro, construir su propio trastero y, aunque los recursos eran limitados, el ingenio siempre es infinito.

En este sentido, una convecina, mientras bajaba al garaje se topó de frente con la nueva invención del susodicho. En efecto, una plaza de garaje con trastero incluido y pegado a la pared. Por supuesto, al contemplar esta magnífica invención, la mujer no tuvo otra opción que inmortalizar el momento y compartirlo con todos sus seguidores. Despertando, de esta manera, en ellos todo tipo de impresiones y opiniones que formaron un debate extenso centrado por una lado en el humor y por otro en aquello que dice la ley respecto al caso.

El TikTok viral: una plaza de garaje y un trastero a la vez

"Tenemos un vecino que es un genio", asegura la autora del vídeo haciendo referencia a la plaza de garaje en la que ha ocurrido todo el proceso. El mecanismo no necesita de la última tecnología ni de trucos especializados sino que se trata de lo que parece una cortina o una toalla con una franja roja en el ecuador del tejido simulando el color de la pared. No obstante, en el final del muro hay una franja gris que no se representa en la toalla y evidencia la nula efectividad de este acto desde lejos. Siguiendo con el funcionamiento, en lo alto de la tela aparece una barra de metal que sujeta todo el engaño. "Es un ingeniero", sentencia la grabadora.

A medida que avanza la responsable del video desvela que lo que yace tras esa cortina son unas cuantas bicicletas y algunas herramientas, entre otras cosas. Sin embargo, la polémica se desató con otra de sus afirmaciones al confirmar que "en teoría" está prohibido llevar a cabo este tipo de acciones sin el consentimiento del resto de vecinos. Pero la realidad es que es posible que este supuesto quedé en un vacío legal ya que ni a los propios mandatarios se les podría haber ocurrido esta genialidad ejecutada por el famoso vecino.

Las opiniones de los internautas

Casi de forma consensuada en los comentarios sacan en claro que tal vez no esté cometiendo ninguna infracción. "No está prohibido siempre y cuando no sobresalga de su plaza", comenta un espectador. Mientras que, por otro lado y en adición a lo mentado aseguran que "solo le faltó lo de abajo de la cortina de gris y camuflaje perfecto", acudiendo al humor. La realidad es que todo depende de lo que quede estipulado en los estatutos de la comunidad, pues es probable que el uso de la plazas de garaje se reserve única y exclusivamente para el estacionamiento de vehículos. Aunque, por otro lado, las bicicletas que aguardan detrás de las cortinas son consideradas como tal.