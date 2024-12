Soy abogado y este es el motivo por el que no deberías comprar Lotería de Navidad: "Es una excusa fiscal del Estado"

Estamos a pocos días del ansiado 22 de diciembre, momento tan esperado por todos los españoles, en el que los bombos volverán a girar y los niños de San Ildefonso cantarán de nuevo. El domingo se celebra una nueva edición del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.

La puesta a la venta de décimos asciende a 3.860 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Más concretamente, este año se reparten 2.702 millones de euros en premios. Durante la mañana se descubrirá qué número será el ganador del ansiado 'Gordo': 400.000 euros al décimo que todas las personas esperan ganar.

Pese a la alta participación de españoles en este Sorteo Extraordinario de Navidad, hay quienes refuerzan que no es más que una trampa matemática cuyo único fin es recaudar impuestos. Xavi Abat, el conocido abogado de varias plataformas digitales, ha divulgado un vídeo en el que ofrece cuatro razones por las que él decide no participar en el sorteo.

[[H2:«Son impuestos encubiertos»]]

El primer motivo que plantea el abogado va de la mano con lo económico. Xavi Abat defiende que «es una excusa fiscal del Estado para quitarte la pasta. De un décimo de lotería premiado en 400.000 euros, el Estado se queda más de 72.000 euros. Son impuestos encubiertos».

[[H2:«El Estado promociona algo que persigue»]]

El segundo motivo que comenta es la falta de coherencia por parte del sistema. «El Estado te vende estos impuestos encubiertos y te promociona la lotería, pero persigue con leyes estatales el juego, las máquinas en los bares y la ludopatía. ¡Qué incongruencia!», afirma.

[[H2:«La probabilidad de ganar es de un 0,0001%»]]

Xavi Abat recalca lo difícil que resulta para los españoles ganar la lotería. Defiende que «es un tema estadístico» y añade: «la probabilidad de que te toque la lotería es del 0,001%. Es más probable que te caiga un meteorito en la cabeza».

[[H2:«El Estado nos quiere tontos»]]

El abogado finaliza con la siguiente reflexión: «Comprar lotería subyace detrás de todo esto algo mucho más profundo. Si lo analizas, ¿Qué quiere el Estado? Nos quiere tontos, nos quiere inútiles, nos quiere relajados. Quiere que creamos que comprando la lotería alguien va a venir de fuera y nos va a dar el pase a la vida millonaria. Inconscientemente, se nos está educando para que no hagamos nada por nosotros mismos. Yo voy a vivir mi vida intentando cambiarla, no esperando que alguien desde fuera me la cambie sin hacer nada».