Soy abogado y estos son tres trucos que los okupas no quieren que sepas: “Olvídate de plazos”

El debate sobre la okupación cada día está más caliente en España. Mientras por un lado se buscan medidas eficaces y que acaben con este problema, por el otro se alude a que es una preocupación menor y que apenas afecta a la población general. Mientras tanto los casos se van sucediendo en las distintas ciudades de España. El más sonado en estas últimas semanas está siendo el de los okupas de Carabanchel, que llegaron a asaltar 28 pisos recién construidos.

Estos okupas no tienen fin y ya buscan nuevas zonas con pisos en los que colarse en Madrid. No solo sucede en la capital, también en otras ciudades como Barcelona, donde un propietario llegó a ser desalojado porque los asaltantes tenían un vídeo cocinando que supuestamente era de hace más de 48 horas. Algunos alcaldes como García Albiolestán luchando contra este problema, pero la realidad es que aún no hay medidas totalmente eficaces.

Muchos propietarios no saben cómo actuar para prevenir estas okupaciones y para remediarlas cuando ocurren. Para tratar de ayudar, expertos jurídicos dan consejos en redes sociales a partir de su experiencia. Dudas jurídicas, una cuenta especializada, fue la última que buscó arrojar luz al asunto con tres trucos para evitar mayores problemas: "Los okupas no quieren que lo sepas".

Estos son los tres trucos que debes conocer para acabar con los okupas

El primer consejo es muy claro: "Todos tus esfuerzos deben ir orientados a que tus okupas no cambien la cerradura". Explica que este punto es clave y puede marcar un punto de inflexión: "Olvídate de plazos, como cambien la cerradura ya no habrá vuelta atrás, vivienda okupada". El demostrar que ellos tienen la llave adecuada y el propietario no, les dará una gran ventaja. Sin embargo, no es lo único a tener en cuenta y que puede generar problemas adicionales.

"Ten siempre una copia digital de las escrituras de tu casa en el móvil", es el segundo consejo de este especialista. Explica el motivo acto seguido: "Cuando llames a la Policía nada más enterarte de la okupación te van pedir que demuestres que eres el propietario". Si no se puede demostrar, será casi imposible desalojar al momento antes de las 48 horas. También pide no cometer un habitual error: "Jamás dejes las escrituras en un lugar que los okupas puedan encontrar". Revela que puede ocurrir de hacerlo: "Toda la información que les des les servirá para empadronarse o para fabricarse un contrato de alquiler falso, lo hacen todos"

Esta es la vía por la que debe ir la denuncia a los okupas

El tercer truco va dirigido a los casos en los que ya se haya realizado la okupación y se tenga que denunciar: "Si ya no hay remedio y ya han okupado tu vivienda, acude siempre a la vía civil". El experto explica el motivo: "En un proceso penal debes identificar a los okupas con nombre y apellidos, algo que, como te puedes imaginar, suele ser extremadamente complicado mientras que en el proceso civil de desahucio esto no es necesario". Concluye hablando de la duración de ambos procesos: "El procedimiento penal suele ser mucho más largo y farragoso".