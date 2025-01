Soy nutricionista y este es el motivo por que no se debe comprar jamón cocido al corte

El jamón cocido es un clásico de la charcutería española. Este fiambre resulta del proceso de hervir y salar la carne del cerdo que posterior mente se embute en una funda sintética o se enlata. El salado o la cocción actúan como antibacterianos, permitiendo una mejor conservación que la carne fresca, según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.Este alimento es muy típico en nuestra dieta porque se combina muy bien, es ligero y no excesivamente caro.

La gran duda viene a la hora de comprarlo, hay muchísimos tipos y marcas de jamón cocido, también conocido como jamón de york. El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace una recomendación a la hora de comprarlo: "Es necesario observar que el color sea rosado y que no tenga irisaciones verdosas que indican la poca higiene del producto". Blanca García, Blancanutri en las redes sociales, donde da consejos y trucos sobre alimentación, advierte sobre la importancia de leer detenidamente las etiquetas y no dejarse llevar solo por la apariencia del jamón cocido. Su indicación principal es sorprendente.

Una nutricionista pide no comprar este tipo de jamón cocido

Blanca pide en su vídeo no comprar jamón cocido al corte en las carnicerías: "No hay que fiarse de los jamones al corte de carnicería. Son los peores", revela esta experta. La explicación de esto es que al ser jamón en corte el consumidor no sabe el tipo de jamón que está recibiendo y tampoco sus componentes. "Pregunta por la etiqueta", afirma la nutricionista. Para las personas que igualmente lo hagan, pide que se solicite la etiqueta para ver todos sus componentes.

Cinco consejos para comprar el mejor jamón de york

Durante el vídeo no solo explica el motivo por el que se debe evitar el jamón al corte. También señala en qué se debe fijar el comprador para comprar el jamón cocido de la mayor calidad posible:

Evitar los nitritos : A veces puedes encontrarlos con la palabra nitrito sódico o e249-e252. Son unos aditivos que pueden aumentar la inflamación intestinal y que además son considerados como sustancias con potencial cancerígeno.

: A veces puedes encontrarlos con la palabra nitrito sódico o e249-e252. Son unos aditivos que pueden aumentar la inflamación intestinal y que además son considerados como sustancias con potencial cancerígeno. Evitar los carragenanos: E407 es otro de los aditivos a evitar porque que pueden causar inflamación intestinal. Estos se emplean para mejorar la textura.

E407 es otro de los aditivos a evitar porque que pueden causar inflamación intestinal. Estos se emplean para mejorar la textura. Atención a los fosfatos: Todos los fosfatos E451 como el trifosfato sódico en grandes dosis puede provocar digestivos y de hiperactividad.

Todos los fosfatos E451 como el trifosfato sódico en grandes dosis puede provocar digestivos y de hiperactividad. No centrarse solo en el porcentaje de carne: Hay muchos jamones que tienen alto porcentaje de carne, pero que también todos los aditivos a evitar mencionados previamente. No hay que fiarse.

Hay muchos jamones que tienen alto porcentaje de carne, pero que también todos los aditivos a evitar mencionados previamente. No hay que fiarse. No alarmarse al ver azúcar: normalmente está en una cantidad muy pequeña. Suele ser menor a 1g por cada 100g y actúa como conservante. En estos casos no es clave.

Atención al exceso de sal

Un análisis de 25 jamones cocidos extra envasadosrealizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que 24 de ellos contienen más de 1,25 gramos por 100 gramos de jamón, cantidad a partir de la cual la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) considera que es un contenido alto. Es decir, el 96% de los analizados superan la cantidad establecida.