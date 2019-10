“Producto nefasto. Destruye familias. Mi mujer ni me mira” , escribió un cliente junto a una puntuación de una estrella en Amazon.

Por otro lado, hay otro usuario que ha hecho de tripas corazón y le ha puesto la máxima puntuación a uno de los succionadores. “Le pongo un 5 por mi mujer. Yo lo he probado y, sinceramente, creo que no es para tanto. Nada que no podamos hacer con un poco de empeño”, ha apuntado.

Asimimo, este hombre ha ido más allá y ha aconsejado qué hacer para emular la función de este juguete sexual: “El truco es hacer como cuando el caracol no sale. Sorber rápido y de forma intermitente”.