Un tercio de los españoles no puede ahorrar: el desafío conómico en el Día Mundial del Ahorro

En el Día Mundial del Ahorro, se destaca la creciente dificultad que enfrentan los españoles para guardar dinero a medida que los salarios no siguen el mismo ritmo que el crecimiento del costo de vida. Según los expertos, la clave para enfrentar esta situación radica en analizar gastos y comparar precios, aunque esta tarea se torna complicada para tres de cada diez españoles que luchan por ahorrar.

La capacidad de llegar a fin de mes se vuelve cada vez más desafiante, y la mitad de los españoles no logra guardar más de 100 euros al mes, siendo los jóvenes quienes a menudo tienen dificultades para establecer un ahorro, ya que suelen vivir al día. Alrededor de un tercio de la población no puede ahorrar nada, lo que representa un aumento del 30% en comparación con el año anterior. Esto se debe en parte a que muchos salarios no han experimentado un crecimiento proporcional a la inflación y al aumento de los costos de vida.

Los expertos señalan que prácticamente todas las facturas han aumentado, desde los seguros hasta las hipotecas, lo que ha obligado a los españoles a ajustar su estilo de vida en un esfuerzo por ahorrar. Muchas familias han reducido sus salidas y han disminuido sus gastos después de un verano en el que se gastaron ahorros. En este contexto, la planificación financiera se vuelve esencial, y los analistas aconsejan a las personas analizar sus gastos y comparar tarifas como estrategia para ahorrar de manera efectiva.