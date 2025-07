El objeto que utilizamos en casa para el calor que no funciona: “Es como tener un radiador”

Cuando el calor se vuelve insoportable, los españoles buscan en sus hogares un refugio en el que combatir las temperaturas más altas del año. Mantener las persianas bajadas para que ningún rayo de sol entre al interior, cerrar las ventanas porque si no entraría más calor del exterior, beber todas las bebidas con dos o más hielos... son muchos los remedios que se les ocurren a los más perjudicados, quienes tratan de pasar estos tres meses lo mejor posible.

Otros medios más eficaces son los que la tecnología ha podido brindar gracias al paso de los años. El más clásico por excelencia es el ventilador, un dispositivo que, aunque es cierto que no enfría, es muy sencillo y que consume poca energía, lo cual lo ha convertido en un seguro de vida en todos los hogares. Lo que sí que genera una sensación térmica muy diferente esel aire acondicionado, el dios al que todo el mundo le reza cuando llegan julio y agosto. Esa capacidad para bajar la temperatura de la forma más rápida posible lo ha hecho algo de lo más demandado pero, al contrario que el anterior, su consumo energético es mucho mayor, razón por la que muchos prefieren optar por otra cosa.

El avance de la tecnología, vital para frenar el calor en los hogares

Las cortinas térmicas han ganado mucha popularidad en los últimos años. No solo bloquean la luz, sino que también colaboran en mantener la temperatura del interior mucho más estable. Hablando de telas, por supuesto no podían caer en el olvido los famosos toldos, una solución muy clásica también y que para muchos es eficaz debido a que actúa como una barrera física.

No obstante, existe la posibilidad de que un toldo no desempeñe bien su función y que tenga un objetivo totalmente diferente: en vez de suavizar las temperaturas estaría generando mucho más calor. Se trata de una teoría que ha compartido un arquitecto técnico en sus redes sociales, a quien se le conoce como @jordimartix. Entre su temática de contenidos, en el que por supuesto se trata la arquitectura, se encuentra el humor, los dilemas y las curiosidades sobre algo en concreto; en 2022 publicó el vídeo explicando que hay un tipo de toldo que no te beneficiará en verano.

El Ayuntamiento de Madrid defiende sus toldos en la Puerta del Sol Eduardo Parra Europa Press

"Todo se calienta y es como tener un radiador"

El video comienza con Jordi mostrando un toldo de color verde: "¿Tienes un toldo como este? Pues que sepas que no funciona bien", revela. Aporta que existen estudios que corroboran que los toldos "no protegen bien del calor". De hecho, los que son más oscuros, son los que "absorben el calor, por lo que esto es aún peor. Todo se calienta y es como tener un radiador delante de nuestra ventana", explica.

La razón de todo esto es que el calor del ambientese queda atrapado "debajo del toldo y el calor va entrando en donde estamos". De hecho, señala que esto puede llegar a ser "mejor que no tener nada, pero no es el ideal". Para continuar argumentando hace mención a la tesis doctoral de Hubertus Pöppinghaus, un arquitecto especializado en estudios de diseños de sombras y radiación.

"Te ahorras el aire acondicionado"

"Hizo su tesis sobre toldos refrescantes y con una cámara termográfica analizó muchos materiales", indica. Por supuesto, llegó a una conclusión, y esta era que los toldos sacarían un rendimiento mayor "si fueran reflectantes por la parte superior". Básicamente, lo que quiere decir este razonamiento es que hay que rechazar aquellos que están compuestos de un material más vinculable al calor, como pueden ser aquellos que están dotados de telas más gruesas y también de las más finas o de, directamente y como se ha mencionado anteriormente, los que tienen colores más oscuros; se recomienda en el vídeo evitar los que son tanto verdes como negros.

La solución que aporta el arquitecto es que la mejor solución es decantarse por la opción que posee "un material reflectante por la parte superior y absorbente por la parte inferior", explica. Estaríamos hablando de un toldo de doble capa que hará que "nuestra casa se caliente menos" y que no haya que recurrir a otros servicios. Este método sería tan eficaz que Jordi asegura que los interesados "se ahorraría el dinero del aire acondicionado".