Test de personalidad: Tipo duro, cursi, soso... Esto dice sobre tu carácter tu café favorito

El café no se consumía en Europa hasta que se trajo desde América después de la descubriese Cristóbal Colón. Sin embargo, no fue hasta 1683 que se abrió el primer establecimiento de café en nuestro continente, concretamente en al ciudad italiana de Venecia.

A finales del siglo XVIII y por orden del monarca Carlos III, comenzó el cultivo de café en España. La tarea le fue encomendada a Alonso Nava Gritón, que fue el encargado de buscar las mejores tierras donde cultivar estos granos, para los que eligió finalmente las Islas Canarias.

Hay centenares de formas de preparar el café, casi tantas como personas habitan en el mundo. Es una de las bebidas o infusiones más populares a nivel global, pero hemos decidido reducir sus preparaciones a seis arquetípicos más básicos, que indicarán mucho acerca del carácter de quien los toma.

Test de personalidad: ¿Cómo es tu personalidad según la forma en la que tomas café?

Dependiendo la forma en la que bebas el café por las mañanas, puede que encajes mejor en uno de estos arquetipos de la personalidad. Para hacer este juego, debes ser sincero contigo mismo y responder antes de ver las opciones y sus significados, no vale hacer trampas. Aquí tienes las seis principales formas de preparar un café, fíjate bien, y escoge la que más encaje contigo:

Ahora que ya tienes claro qué hábito es el que más se parece al tuyo, aquí van los arquetipos en los que podrías verte identificado y qué significan.

1. Café solo

Eres un tipo duro tú, no necesitas mezclarlo con leche ni rebajarlo con agua, el producto puro se saborea mejor. Propio de personalidades firmes y que buscan la autenticidad en todos los tratos y relaciones, difícilmente traicionarán a otra persona nunca.

2. Café con leche y dibujos elaborados

Un café que se asocia mucho con las personas exigentes. Para ellas, el café es más que un 'chute' de energía por la mañana, es una experiencia casi mística. Encaja con personalidades perfeccionistas y muy enfocadas en el crecimiento personal, aunque a veces pueden rozar lo pedante.

3. Café con leche

Una forma de prepararlo muy típica de personalidades más bien sosas y prácticas. No necesitan de florituras ni arreglos visuales, quieren un café para 'espabilarse' y punto, lo que buscan es el pragmatismo. Suelen tomar esta infusión sin disfrutarla demasiado, en un tiempo récord.

4. Café con corazón

Está personalidad está rayando lo cursi, aunque cada cual tiene sus gustos y hay que respetarlos. Probablemente en la taza haya un mensaje positivo, lo que puede molestar a quien siempre se despierta con el pie izquierdo. Pero no deberían reprimirse: es su forma de ser y son más felices que el resto siendo ellos mismos, bravo.

5. Café con chocolate

Este café encaja a la perfección con un tipo de carácter complejo, aquel a los que les gusta esforzarse en todo, a veces tanto que incluso 'se pasan de frenada'. La idea es buena, pero tal vez demasiado complicada. En la sencillez está la virtud o, como diría Johan Cruyff: "Jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay".

6. Café capuchino

Propio de personalidades en equilibrio, de forma de carácter que buscan siempre el punto medio en la vida. Las personas que prefieren el capuchino quieren lo mejor de los todos los mundos y, aunque a veces pueden ser un poco egoístas, realmente saben disfrutar y tratar con todo el mundo.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.