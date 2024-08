Test de personalidad: Pasota, neurótico, 'pitiminí'... Esto es lo que dice de ti la forma en la que agarras los vasos

Hay quien sale de fiesta y no sabe bailar sin un vaso de la mano, como el que hace una exposición ante el público y necesita sostener un bolígrafo para tener tranquilas y ocupadas las manos. La verdad es que se puede bailar se puede bailar sin vaso y sin alcohol, solo hace falta perder un poco la vergüenza.

Independientemente de esto, hay acciones que realizamos decenas de veces de forma automática porque así aprendimos a hacerlo una vez, y ya se mantienen en el cerebro para ejecutarse como órdenes sin necesidad de pensarlo. El inconsciente tiene mucho que decir a este respecto.

Si es verdad aquello de que 'el hábito hace al monje', la forma en la que comúnmente cada uno deja sostiene un vaso (ya sea de plástico o de cristal) puede desvelar muchos aspectos de la forma de ser y el carácter de una persona.

Test de personalidad: ¿Cómo es tu personalidad según la forma en la que agarras el vaso?

Dependiendo de cómo agarres un vaso con las manos, puede que encajes mejor en uno de estos arquetipos de la personalidad. Para hacer este juego, debes ser sincero contigo mismo y responder antes de ver las opciones y sus significados, no vale hacer trampas. Aquí tienes las cuatro principales formas de agarrar una copa, fíjate bien, y escoge la que más encaje contigo:

Test vaso PINTEREST (diapordiamesupero.com)

Ahora que ya tienes claro qué hábito es el que más se parece al tuyo, aquí van los arquetipos en los que podrías verte identificado y qué significan.

1. Con las dos manos

Es propio de personas muy ansiosas, casi neuróticas. Se suele dar de manera momentánea cuando se está atravesando un momento de gran tensión. Forma parte de las expresiones de una personalidad inestable e impulsiva, que intenta tener todo controlado porque sabe que se le desmoronará a la primera de cambio. Si ves a una persona sosteniendo así un vaso, tal vez deberías recomendarle ir a dar un paseo o acompañarle a hablar de sus problemas

2. Agarrando de arriba

Indica desgana y relajación, una postura muy propia en personas que se sientes a gusto en un lugar. No es la más práctica, ya que al más mínimo empujón o desliz, el vaso caerá directamente hacia el suelo. Propio de personalidades despistadas e inocentes.

3. Agarrando de abajo

Es más propia de personas atentas y a las que les gusta tener los asuntos bien controlados. Es la postura más segura de agarre, además de la más cómoda para beber, anatómicamente hablando. Indica seguridad en uno mismo y honradez en el trato.

4. Con el meñique levantado

Parece más un cliché que una postura real, es realmente incómodo y muy poco práctico. Típico de personalidades 'chic', que valoran más la imagen exterior y lo que los demás puedan pensar de ellas que la ergonomía.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.