Todo lo que debes saber sobre la supuesta ley que permite que te puedas ir sin pagar en un restaurante si no te traen la cuenta

¿Te puedes ir de un restaurante sin pagar si tardan en darte la cuenta? Recientemente, ha circulado en redes sociales una noticia que informa de la entrada en vigor de una supuesta ley que permitiría a los clientes de restaurantes o bares solicitar la cuenta hasta un número de tres veces; si, después de esos avisos, el personal no la entrega, podrías irte por tu propio pie sin haber pagado. Sin embargo, pese a que esta situación puede resultar familiar para casi todo el mundo, debes saber algunas cuestiones acerca de esta supuesta norma.

El abogado tiktoker Lawtips, que cuenta con más de dos millones y medio de seguidores, recientemente le ha dedicado un vídeo sobre lo que debes saber acerca de esta posible nueva ley.

¿Qué dice la supuesta ley?

Según la información emitida por la noticia original, se supone que si un cliente pide la cuenta en un establecimiento tres veces, con intervalos de dos o tres minutos entre cada solicitud; y el camarero, o personal que esté a cargo, no se la lleva; el cliente tendría derecho a abandonar el lugar sin pagar. La idea parece lógica para muchos y a más de uno hemos tenido ganas cuando nos ha pasado algo parecido: uno está intentando cumplir con la obligación de saldar la cuenta y el restaurante no facilita el proceso.

Sin embargo, como explica Lawtips, esto no solo es falso, sino que podría acarrear consecuencias legales para quien lo intente.

El abogado explica que abandonar un establecimiento sin pagar, incluso bajo las circunstancias que se han planteado en este artículo, es decir, haciendo lo que toda la vida se ha conocido como “hacer un simpa”, supone cometer un delito de estafa. Esta infracción, de acuerdo con el Código Penal español, tiene diferentes consecuencias según la cuantía del importe adeudado.

Estas son las multas que puede acarrear marcharte de un restaurante sin pagar

Lawtips ha explicado las posibles sanciones que puedes tener que enfrentar en caso de no pagar después de haber comido en un establecimiento. En el caso de que la cuenta no supere los 400 euros, la pena conllevaría a pagar una multa económica. Por su parte, si la cuenta supera la cifra de 400 euros, se consideraría un delito grave por estafa y podría llegar a estar castigado con penas de prisión.

Por lo tanto, independientemente de cuántas veces hayas solicitado la cuenta o de cuánto tiempo haya pasado sin que te la traigan, abandonar el local sin pagar nunca es legal ni justificable.

¿Qué hacer si no traen la cuenta?

Si te encuentras en una situación en la que el personal no atiende tu solicitud de pagar la cuenta, lo que debes hacer es dirigirte directamente a la barra o al mostrador del establecimiento y pagar allí. Aunque pueda resultar incómodo o molesto, este es el único camino correcto para evitar problemas legales. Más incómodo puede resultar enfrentarse a una situación mayor por el hecho de no pagar. Como dice Lawtips, no hay atajos legales para justificar un "simpa".