Sobre toxicidad

Antes lo tóxico se limitaba a la lejía, el amoníaco, el aguafuerte, algunas medicinas y cosas por el estilo. Hoy hay gente tóxica, ambientes tóxicos, situaciones tóxicas y, bueno, son formas modernitas de hablar que yo tampoco desprecio, no voy a ser falsa. Todos hemos tenido personajes tóxicos en la vida. Bruce Willis no sé si habrá sido tóxico para sus sucesivas mujeres.

Lo que sí imagino es que ha resultado complicado por su pinta de acelerado, simpaticote, atractivo y seductor, que luego igual es como Santa Teresita de Lisieux, quien descubrió que la pequeñez, la sencillez y el abandono son el fruto del delicioso amor, ¡vaya usted a saber! Pero no me pega esa forma de ser en un tipo duro y arriesgado que en su filmografía ha tenido interpretaciones fabulosas como la de «El sexto sentido» o brutales como «Pulp fiction», «La jungla de cristal» y «Red».

Me reconozco fan del actor y me da pena que ya no volvamos a tener pelis con su presencia y su protagonismo. Está malito y se le va la cabeza, con un padecimiento llamado afasia, un daño cerebral que incide sobre la memoria y la función cognitiva, algo que le impide trabajar y que quienes somos seguidores leales no podamos ya tenerle en nuevos trabajos si bien a sus 67 años tiene una filmografía abultadísima.

No es el único que ha tenido que retirarse del estrellato hollywoodense, aunque apena prescindir de nuestros ídolos habituales. Raquel Welch se fue la semana pasada; ella brillaba por su belleza y su esculpido talle, pero tendrá quien la mejore siendo como es un mito de un tiempo determinado como Ursula Andress. Bruce pasará a serlo más tarde pese a su enfermedad. Su carisma y su forma de seducir al espectador son más fuertes que su presencia física. Es lo que tienen los inmortales, es lo que tienen el cine y la literatura y la pintura y la escultura. Nunca estarán ausentes en nuestra memoria.