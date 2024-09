La última inconsciencia que sale de internet: limarse los dientes

En un mundo en el que cada vez más se aspira a una perfección basada en simetría, los dientes también juegan un papel protagonista en la búsqueda de la belleza absoluta. Algunos querrían poder presumir de una dentadura perfecta y proporcionada, pero a veces el alto precio de los tratamientos no lo permite y los más atrevidos y atrevidas acaban tirando de soluciones «caseras» que se promocionan en redes sociales, y no por parte de expertos, precisamente. La última en dar rienda suelta a sus recomendaciones económicas pero peligrosas ha sido una influencer de California, Anyssa Kuba, con muchos miles de seguidores en Tik Tok.

En su perfil se presenta como esteticien licenciada y aparece en uno de sus vídeos limándose un diente. Primero hace uso de un aparato electrónico y luego remata con una lima, la misma que se utiliza para pulir las uñas.

La joven asegura que lo hace por «motivos estéticos», pero parece desconocer los daños que puede provocar en su dentadura esta práctica.

Fractura irreparable

«Quizá a simple vista parezca una solución inofensiva para arreglar un diente con imperfecciones, pero a la larga podría provocar una fractura irreparable de la pieza. En realidad, este limado «hace que el diente se caliente y el nervio se puede dañar», ha explicado el odontólogo Victor Lubin a un medio de comunicación estadounidense, «con el tiempo puede acabar cayéndose la pieza dental».

Al frotar los dientes con productos no profesionales y no esterilizados se puede provocar una infección en las encías y en la pulpa dental que no tenga solución. Por no hablar de que un limado no profesional provoca alteraciones en la mordida que pueden derivar en serios problemas a la hora de masticar o incluso de hablar correctamente.

La práctica también puede dar lugar el aumento de sensibilidad, al fin y al cabo, se está raspando una capa exterior de esmalte delgada cuya función es poder proteger la pulpa, ese tejido blando que sostiene el centro nervioso del diente, y si esta protección se pierde no vuelve ya a crecer. «Cuando te limas las uñas, éstas vuelven a crecer, pero el diente no», advierte el dentista Zainab Mackie, «esa capa de esmalte no vuelve a crecer, una vez que desaparece, eso es todo».

Cada vez es más habitual ver en las redes sociales publicaciones de trucos y consejos para el famoso DIY (Do It Yourself), y en este caso es preocupante porque en Estados Unidos la mayoría de los seguros médicos no cubren la odontología, y menos si ha sido el propio paciente quien ha provocado el problema. Un arreglo simple puede rondar los 1.000 dólares.

Hay quien incluso se atreve a «cortar esas encías», como el Tik Toker @baileyniblett ,que compartió un vídeo en su muro asegurando que él mismo iba a solucionar un problema bucal porque el dentista es demasiado costoso.

Para contrarrestar la desinformación en redes sociales, la cuenta @TheBentist, con 15 millones seguidores, intenta disuadir a los jóvenes de estas «tendencias puramente destructivas para los dientes», y anima a las personas a buscar soluciones de la mano de profesionales que puedan realizar una esmaltoplastia, que es como se conoce al proceso de contorneo dental estético. También hay quien comparte sus terribles experiencias tras tratar de limarse, como un joven que confesó en una publicación que lo había intentado y el dolor era tan intenso «que estuve varios días con analgésicos».