Convivimos con la vergüenza de nuestras mujeres muertas. Caen a manos de sus parejas y ex parejas, una tras otra, sin que sepamos cómo podemos prevenirlo. Y mientras buscamos el camino, sintiéndonos mal por no saber encontrarlo, llega VOX y lo confunde todo. La Ley general protege a todas las personas, sean hombres, mujeres o niños. Pero como una de las fuentes del Derecho es el uso y la costumbre y entre nosotros existe el penoso hábito de maltratar e incluso asesinar a las mujeres por parte de algunos varones, el Estado de Derecho buscó la forma de intentar evitar que sucediera. De ahí surgió la Ley de Violencia de Género, que unió a los españoles, independientemente de sus ideologías. Hasta ahora. VOX se niega. Pretende la misma protección para todos, más allá del género o del sexo. Y esto estaría bien, si es que todos corrieran el mismo peligro. La realidad es que no es así. Que no sean capaces de guardar un minuto de silencio por una mujer asesinada argumentando que no se hace cuando matan a un hombre nos deja estupefactos. Verán, señores y señoras de VOX, a cualquiera le pueden quitar la vida en un atraco, en una reyerta o en cualquier otro acto de violencia. Sea hombre o mujer. Pero esa misma mujer que puede morir en ese supuesto, corre el riesgo, además, de ser asesinada en su cocina, a manos del hombre que un día creyó que la amaba o que aún piensa que le ama. Legislar para todos asegurando su igualdad de derechos no significa hacerlo sin pensar en la idiosincrasia de cada uno. Solo así se consigue la ecuanimidad.