Aston Martin descubre al culpable del fiasco del coche de Fernando Alonso

Aston Martin no levanta cabeza y el pánico parece haberse instalado en Silverstone. La resignación en la escuadra verde es total tras otro fin de semana nefasto en el que el AMR25 dejó claro que no está a la altura de lo esperado. Han pasado cinco grandes premios y no han sumado puntos en ninguna de las últimas tres carreras de la F1 2025. Pero lo peor es que no hay nada que invite al optimismo al menos de cara al GP de Miami.

Un escenario que llevó a a la escudería a activar el botón del pánico y convocar el pasado lunes una reunión de emergencia en Silverstone para realizar una autopsia de sus problemas en la triple cita, mientras intenta poner en marcha un plan de recuperación.

El equipo verde viene de una racha brutal de tres carreras en Japón, Bahréin y Arabia Saudí, donde no logró sumar ningún punto, con Fernando Alonso y Lance Stroll luchando por extraer ritmo de su coche.

El equipo es consciente de que necesita mejorar si no quiere caer en la clasificación de constructores; Aston Martin es séptimo con 10 puntos, pero tiene a Racing Bulls y Alpine pisándole los talones.

Para un equipo que tiene ambiciones de ganar carreras y campeonatos en el próximo reglamento de la F1, especialmente después de haber invertido millones en instalaciones de última generación y haber fichado a golpe de talonario a la leyenda del diseño Adrian Newey, sus actuaciones actuales están por debajo de lo que espera el dueño del equipo, Lawrence Stroll.

Del arma más poderosa a un problema

Y después de que sus tres carreras pusieran de relieve la difícil situación en la que se encuentra Aston Martin, el director del equipo, Andy Cowell, reveló que el equipo había convocado una reunión de urgencia para determinar hacia dónde van a partir de ahora.

Un cónclave que ha servido para encontrar al culpable del fiasco de AMR25. La causa podría estar en su nuevo túnel de viento. La falta de correlación entre las herramientas aerodinámicas ha provocado un replanteamiento a fondo.

Lanzado en marzo de 2025, el nuevo túnel de viento de Aston Martin se había vendido como el arma más poderosa que debía impulsar su capacidad de desarrollo. Sin embargo, está causando problemas. Según fuentes internas, los datos no coinciden con las simulaciones existentes ni con las pruebas previas realizadas en las instalaciones de Mercedes.

Datos erróneos

Esta ruptura de correlación es una seria preocupación. Los equipos de F1 dependen de una integración fluida entre la CFD, las pruebas en el túnel de viento y los datos de la pista . Cualquier discrepancia puede invalidar las directrices de desarrollo, y eso es lo que podría haberle ocurrido al AMR25.

El AMR25 se desarrolló principalmente en el túnel de viento de Brackley, propiedad de Mercedes , antes de que el túnel de Aston Martin entrara en funcionamiento. El coche ha tenido dificultades desde el principio, dejando a Alonso sin un solo punto , y a Stroll atascado en la Q1 la mayor parte del tiempo.

Según Cowell, los ingenieros todavía están aprendiendo a utilizar las nuevas herramientas que llegaron a la fábrica y por tal razón no han podido descifrar lo que se requiere para sacar un mayor provecho del AMR25.

Ante estos resultados, Aston Martin ha decidido detener por completo el desarrollo de 2025, concentrando todos los recursos en 2026.