Una uruguaya que vive en España alucina: “Los españoles son seres de otro mundo”

Vivir en el extranjero es una experiencia tan enriquecedora como diferente. Cambian desde los horarios de las comidas hasta la manera directa de comunicarse, sea el país que sea. "Tomarte un aperitivo español a la una y no comer a las doce. Comer a las tres y tomarte tu copa a las 5 o cenar a las nueve son cosas que uno no tiene y le hace volver a las raíces", explica a LA RAZÓN Ismael, un español que vive en Suiza y opuestas: “Somos dos culturas muy diferentes y no cuadramos mucho".

"Con la gente española y latina tenemos una cultura muy parecida y la cabra tira al monte", explica sobre sus relaciones allí. Muchas personas de Latinoamérica también vienen a España y, aunque tenemos más cosas en común, hay otras que les sorprenden considerablemente. Esto le ha ocurrido a Emiliana Artagaveytia, una uruguaya que se ha venido a vivir a España, concretamente a la ciudad de Valencia. En su cuenta narra sus experiencias en España y resalta que "los españoles son de otro mundo" por un motivo bastante llamativo.

¿Por qué considera una uruguaya que "los españoles son de otro mundo"?

Su vídeo lo comienza con esta contundente afirmación y rápidamente explica el motivo: "Se comunican a base de sonidos". Parece algo muy llamativo, pero escuchando la explicación es algo totalmente real. Señala la importancia de estos sonidos: "Son imprescindibles para poder entenderse". Tras ello, comienza a poner una serie de ejemplos para referenciar la situación: "Cuando un español no está de acuerdo con lo que estás diciendo, se enoja (enfada) o se le cae algo al piso (suelo) hace un sonido que es muy característico".

Ese sonido es un chasquido con la boca en forma de lamentación y Emiliana sabe perfectamente que viene tras él: "Cuadno hace ese sonido sabes que algo malo viene a continuación o que se van a cagar en algo". Explica que los españoles somos muy sencillos: "Los españoles no se complican, para que van a hablar si se pueden ahorrar todo con un simple sonido".

Incide con otro ejemplo de sonido que se realiza en la mayor parte de España: "Cuando algo les encanta o les parece mucha cantidad hacen un sonido que se acompaña con un movimiento de mano". Advierte de que "este es más complejo y tiene varias tonalidades". El sonido es el siguiente: "¡Buah!". Lo repite en dos ocasiones antes de explicar otros posibles significados: "Puede ser malo, puede ser bueno. También puede ser mucho o puede ser poco".

Los españoles son contradictorios

Este ejemplo sirve a Emiliana para realizar una afirmación sobre la forma de ser: "Viste que en España la contradicción existe". Más allá de que pueda ser una contradicción, realmente es que estas onomatopeyas tienen varios significados. Antes de finalizar su vídeo, introduce una más. Esta es el "jo". Explica cómo lo ve ella: "Este generalmente denota algo malo. Se usa para quedar como una 'lady' en público. En vez de decir una palabrota dicen 'jo', así como muy navideño".

Acaba con un toque de humor para explicar este sonido: "Jo, no apague el horno y provoque un incendio. Jo, no hice la declaración de la renta y me multaron". Tiene detectado el motivo por el que se usa: "Después en privado se cagan en todo, lo hacen para quedar bien". Pone dos ocasiones en las que se usa mucho: "Delante del jefe, delante de la suegra". Concluye de manera contundente: "En España no hablan, suenan".