Una víctima mortal en el incendio que ha llegado a las puertas de Atenas

Las autoridades griegas han hallado un cuerpo carbonizado en la sede de una empresa situada en la zona urbana de Vrilisia, en el norte de Atenas, arrasada por las llamas del gran incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas y que se ha logrado controlar aunque sin poder aún bajar la guardia.

Las primeras impresiones de los investigadores apuntan a que la víctima puede ser una mujer de 60 años, "aunque todavía esto no ha podido ser confirmado debido al (mal) estado en el que se encontró el cadáver", explicó a Efe una portavoz de los Bomberos. "No sé por qué no se fue cuando todos los demás", ha lamentado el propietario del negocio en declaraciones a la cadena ERT.

La situación respecto a la propagación de las llamas ha mejorado este martes considerablemente, ya que ya no se habla de un frente activo, sino de cientos de focos menores y dispersos.

Más de 700 bomberos con 200 camiones, seis aviones y un número igual de helicópteros cisterna siguen operando este martes en la zona para evitar que las fuertes ráfagas de viento reaviven las llamas.

El fuego, que se declaró el domingo en la localidad de Varnava, a unos 40 kilómetros al norte de Atenas, y se propagó rápidamente hacia el sur hasta alcanzar el tejido urbano de la capital, forzó la evacuación de más de 50.000 personas y quemó más de 10.000 hectáreas.

Las imágenes difundidas por la prensa griega son desoladoras y muestran vastas áreas de bosques totalmente calcinados, así como decenas de casas, empresas y coches.

Este martes se espera que lleguen refuerzos de medios aéreos y bomberos de Francia, Italia, Serbia, Chequia, Turquía y Rumanía, activados a través del Servicio de Protección Civil de la Unión Europea, informa el diario Efsyn.

Según el portal newsit.gr, más de 30 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales con problemas respiratorios.

Un bombero fue hospitalizado "con quemaduras graves en los pies y las manos" y otro sufrió quemaduras leves, informó el cuerpo de Bomberos.

Tres hospitales -uno infantil con 24 niños, otro militar y un tercero con 23 pacientes- y varios campamentos infantiles han tenido que ser evacuados de la zona de Penteli.

Aunque los incendios a las afueras de Atenas son muy frecuentes durante el verano, ésta es la primera vez que un fuego llega tan cerca del centro de la capital y afecta al tejido urbano de la ciudad.

Si bien las temperaturas actuales son más o menos normales para la temporada, dos olas de calor extremo que sufrió el país en junio y julio, con temperaturas que sobrepasaron en algunas regiones los 44 grados centígrados, han secado la vegetación, lo que aumenta el riesgo de incendios.

Grecia sufrió también el año pasado un fatídico verano durante el cual decenas de incendios quemaron una cifra récord de 160.000 hectáreas (el 1,21 % de su territorio), mientras que 28 personas perdieron la vida a causa de las llamas.