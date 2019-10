Wanda Metropolitano: disfrutar del Atleti con todos los sentidos

“Papá, ¿por qué somos del Atleti?”. La pregunta se la hacía un niño a su padre en una de las campañas publicitarias que más ha impactado a los socios del club rojiblanco. Y aunque el padre no supo contestarla, quizá la respuesta la encontremos en el himno del centenario que compuso Joaquín Sabina: “No me preguntes por qué, los colores rojiblancos van con mi forma de ser”.

Samuel solo tenía unos días de vida cuando vio su primer partido del Atleti en la tele. Se podría decir que lleva genes colchoneros. Su padre, Rafa, no recuerda el momento en que decidió ser del Atleti, pero tiene claro que “ser del Atleti no se elige. Yo creo que soy del Atleti de siempre”. Y es que su padre y su abuelo eran rojiblancos. Y ahora su hijo, de 10 años, ha heredado esta pasión.

Una gran afición, un gran estadio

“La afición del Atlético es única, es el alma del club, y se merecía un estadio como este”, nos dice René Abril, Director de Tecnologías y Sistemas del Club Atlético de Madrid. Por eso en 2016 desde la entidad rojiblanca se empezó a trabajar en el diseño de un nuevo estadio a la vanguardia, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino en el uso de la tecnología como elemento diferencial de la experiencia del aficionado.

Rafa siguió muy de cerca toda la construcción de la nueva casa rojiblanca. Cada día, al ir al trabajo, pasaba por delante de las obras y observaba la evolución de los trabajos. El Wanda Metropolitano fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017 y su estreno fue un acontecimiento en el mundo del fútbol. El día de su inauguración, no podía faltar a la cita y estuvo allí con su hijo Samuel: “Cuando entré por primera vez al Wanda Metropolitano lo que recuerdo es que sentí mucho orgullo, se cumplieron mis expectativas. Lo primero que me llamó la atención es que era un campo moderno, amplio, cómodo y muy seguro. Y sobre todo me sorprendió el despliegue tecnológico que había.”