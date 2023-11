La Xunta traslada a la Fiscalía el caso de la eutanasia de la mujer cuya madre pide paralizar

El consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Julio García Comesaña, ha confirmado que se ha remitido a la Fiscalía el caso de eutanasia de María Belén, la mujer de Santiago de Compostela cuya madre solicitó en un juzgado, a través de la entidad Abogados Cristianos, que se paralice el proceso.

La eutanasia estaba programada para este jueves, pero, finalmente, no se llevó a cabo, porque los profesionales sanitarios no pudieron acceder al domicilio, al no abrirles la puerta la madre de la mujer, que tiene 54 años y padece esclerosis múltiple.

Ésta solicitó que se le practicase la eutanasia, y la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia de Galicia que la evaluó sostuvo, entre otras cuestiones, que padece dolores insoportables, algo que niega la madre, que entiende que no se ajusta a la verdad, según explicaron desde Abogados Cristianos. La progenitora, María del Carmen, actúa en nombre de su hija María Belén, a través de un poder general, ya que ésta muestra de hecho una incapacidad física y mental para poder ejercer sus derechos y obligaciones legales.

"Hay que respetar la voluntad de la paciente, también el trabajo de los profesionales sanitarios y ser sensibles a la opinión del familiar", ha declarado Comesaña, según informa Ep. No obstante, ha indicado asimismo que en Galicia la ley de la eutanasia "se cumple al pie de la letra" y que este caso "cumple con todas las garantías que la ley establece", ha indicado en alusión al asesoramiento del personal sanitario y la evaluación "perceptiva" de una comisión.

Al no poder entrar al domicilio para trasladar a la mujer al hospital, Comesaña explicó que la Xunta puso el caso en conocimiento de la Fiscalía "para que los jueces tomen la decisión correspondiente".