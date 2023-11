Carrera contrarreloj para salvar esta tarde la vida de una enferma de esclerosis múltiple

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha acudido a la Justicia de forma urgente para paralizar la eutanasia de una mujer de 54 años que padece esclerosis múltiple prevista para esta misma tarde en Santiago de Compostela. La asociación actúa en representación de la madre de la afectada, quien ostenta la representación legal de su hija y se encarga de sus cuidados, y que es contraria a que le apliquen la eutanasia. La progenitora, María del Carmen, actúa en nombre de su hija María Belén, a través de un poder general, ya que ésta muestra de hecho una incapacidad física y mental para poder ejercer sus derechos y obligaciones legales.

De este modo, la organización de juristas solicita medidas cautelarísimas al Juzgado de Instrucción que corresponda, en el marco de una denuncia contra el Hospital Universitario de Santiago y la Comisión de Garantía y Evaluación de la eutanasia de Galicia. Los acusa de un posible delito de eutanasia (art.143.4 del Código Penal) y otro de inducción al suicidio (art. 143.1 Código Penal).

Abogados Cristianos denuncia que la mujer no cumple con los requisitos legales para recibir la eutanasia, pues no está en pleno uso de sus facultades mentales ni tiene un sufrimiento constante, puesto que no toma ninguna medicación para el dolor. Según la asociación, incumple con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, que regula la práctica de la eutanasia, al encontrarse en una situación de incapacidad de hecho: ni la mujer ni su madre han prestado su consentimiento informado. Además, Abogados Cristianos indica que María Belén "ha sufrido presión externa para solicitar la eutanasia y no ha sido informada de la posibilidad de acceder a cuidados paliativos".

Según la denuncia, B.E.A. se encuentra en casa, cuidada por su madre. Ayer por la tarde, día 1 de noviembre, dos funcionarios del Servicio de Salud de Galicia acudieron al domicilio de Dña. María del Carmen para informarle de que, al día siguiente, iban a practicar la eutanasia a su hija.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, insiste en que “con la eutanasia se abre la veda a casos como éste en el que se acaba con la vida de las personas en contra de su voluntad”. Destaca que “la línea entre la eutanasia y el homicidio es muy delgada” y afirma que “a cualquiera nos puede pasar lo mismo. Con la eutanasia legalizada todos estamos en riesgo. Puede que tú quieras luchar por la vida de un familiar y por una supuesta decisión médica acaben con su vida sin tu consentimiento”. Asimismo, recuerda que “es mucho más barato aplicar la eutanasia a los pacientes que proporcionar cuidados paliativos”, asevera.

La asociación considera acreditada la especial urgencia para adoptar medidas cautelarísimas por el hecho de que esta misma tarde se va a practicar la eutanasia a María Belén, teniendo en cuenta que el resultado de ésta es irrevocable. Ante ello, considera que debe primar la prudencia judicial, "cualidad de la razón práctica del juzgador que lo dispone a realizar con prontitud, acierto y eficacia los actos encaminados a descubrir qué es lo debido". Por ello, en este caso considera que se debe "preservar la vida de la víctima del delito", por lo que debe suspenderse la práctica de la eutanasia.