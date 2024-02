Zorra es una de las miles de maneras que existen de llamar «puta» a una mujer, independientemente de si ejerce la prostitución o no. Es una palabra que duele, que hace sangrar a quien la recibe y que quien la lanza lo hace con una saña que se nota en la propia manera de pronunciarla y en el significado que se le ha adjudicado al vocablo, que en masculino no quiere decir «puto» sino «astuto»… Ahora zorra, además, es el título de una canción que nos va a representar en Eurovisión. Y debo decir que la letra y la intención me parecen muy buenas, porque está poniendo en evidencia el uso no solo inadecuado sino malvado que se hace de ese término, y también el juicio permanente al que se somete incluso en el siglo XXI a las mujeres que hacen lo que les parece oportuno en vez de lo que a la sociedad (masculina) le parece correcto. En la canción se cuenta cómo a una mujer que se salta las normas establecidas por los hombres se le sigue llamando zorra y considerando que es una «mala mujer», y se reivindica que pueda hacer lo que le dé la gana, haciendo caso omiso al insulto. Todo esto, además, viene cantado y contado por una mujer de más de cincuenta, esa edad en la que, al menos antes, comenzaba la invisibilización de las mujeres. La idea resulta buena. Pero la palabra sigue siendo un puñal que se lanza para matar. Ojalá consigamos cambiar algún día ese significado que se le da, pero mientras no lo hagamos, aunque la canción sea graciosa y pegadiza, no me parece adecuada para representarnos. No me gusta escuchar a la multitud coreando la palabra «zorra», dedicada a una mujer.