Traductor VASCO E1, análisis: los auriculares que te hacen bilingüe

¿Imaginas poder tener una conversación con cualquier persona sin importar qué idioma hable? Deja de imaginar, eso es precisamente lo que ofrece el Traductor VASCO E1. Hablamos de un auricular que se conecta a tu móvil para traducir cualquier frase que escuches en más de 50 lenguas, que van desde el inglés o el chino, hasta el serbio, francés o alemán.

Antes que nada, especificamos que el VASCO E1 en realidad son dos auriculares, aunque puedes usar uno o ambos. Forman una pareja, pero es posible colocarte solo uno para que traduzca lo que escuchas, o bien ponerte uno tú y darle el otro a tu interlocutor para conversar. En el primer caso, con tu móvil puedes captar un audio y escuchar la traducción al español (o tu idioma) directamente en el auricular. En el segundo caso, hablarás con otra persona y su auricular le traducirá lo que tú digas en tu idioma, al mismo tiempo que el tuyo te traducirá lo que diga ella en el suyo.

Precio y disponibilidad

Puede comprarse solo o junto al traductor M4, un dispositivo parecido a un smartphone capaz de traducir de forma independiente con su altavoz. Cuando se combinan, sus prestaciones se potencian, algo que detallaremos más adelante.

Si deseas comprarlo por separado, su precio es de 389 euros por el par (es imposible comprar un solo auricular). Puedes adquirirlo tanto en la web de Vasco como en Amazon:

También puedes adquirirlo junto al traductor V4 en la tienda de VASCO. El precio de este paquete es de 689 euros, lo que supone un ahorro de 89 euros.

Ficha técnica

Una pareja del auricular Pablo Hernando

Tamaño : 46 x 57 x 25 mm

Peso : 12,5 gramos por auricular

Bluetooth : 5.2

2 micrófonos por auricular

Altavoces dinámicos Neodymium Iron Boron 117 dBA

Procesador Dual-Core con dos procesadores Arm Cortex-M33

Batería : 70 mAh por auricular, 400 mAh en la estación de carga

Puerto de carga: USB tipo C

Diseño

Lo primero que notamos respecto a estos auriculares es que no se introducen en el oído. Ojo, porque es un detalle importante, son auriculares externos que se apoyan en la oreja, sin introducirse en ella. Tiene sentido, ya que se utilizarán para múltiples conversaciones, y al no entrar en el oído, se evita que se llenen de cera ajena. De este modo, pueden usarse por varias personas sin que se pringue con su cera.

El auricular por dentro Pablo Hernando

Otro detalle a comentar es que ambos auriculares están diseñados para la oreja derecha. Los dos se colocan en esa oreja, ya que la rama que sale de ellos se engancha de forma que no es posible hacerlo en la izquierda. No obstante, conversando con VASCO nos comentaron que están trabajando en una versión para la oreja izquierda.

Aclarado esto, hablamos de dos dispositivos pulcros y de color negro, con una pequeña luz LED que se ilumina del color que elijamos. Cuando están encendidos, la luz se activa, lo que nos permite saber que están operativos y cuál es su configuración, ya que, por ejemplo, podemos tener uno para inglés en azul y otro para italiano en morado. Hay poco más que destacar, salvo un par de botones para subir y bajar volumen y uno situado en el interior que se presiona para dar la orden de traducir lo que suene.

El traductor en funcionamiento Pablo Hernando

Cada uno cuenta con su propio soporte de carga, del mismo color (negro) y con forma triangular. Para cargar el soporte, debes conectarlo a la corriente mediante el puerto USB-C. Tras ello, la batería del soporte se cargará y luego transmitirá la energía al auricular. Además, en el soporte se iluminarán los pilotos en la base, los cuales indican el nivel de carga: hay cuatro, cuantos más se enciendan, mayor será la carga disponible.

Se carga el soporte y el soporte les carga Pablo Hernando

Los soportes, junto con los auriculares, vienen en una caja blanca que incluye también las instrucciones y un cable USB-C. La caja es bastante abultada en comparación con los auriculares, así que para transportarlos, recomiendo guardarlos en otro estuche.

Su caja no es precisamente pequeña Pablo Hernando

En definitiva, tenemos un dispositivo —o quizás deberíamos decir una pareja de dispositivos— con un diseño muy intuitivo, acorde con su uso. Carece de pantallas, ya que el texto de la traducción se muestra en el móvil o en el traductor V4 (que, recalcamos, no es necesario). También es muy ligero y cómodo, por lo que puedes llevarlos puestos mucho tiempo sin molestias.

Funcionalidad

Son muy sencillos de utilizar. Solo necesitas un teléfono móvil o el traductor V4 para configurarlos, lo cual lleva apenas cinco minutos. Una vez hecho, escucharás las traducciones en tus oídos mientras aparecen en la pantalla del móvil. Eso sí, necesitas disponer de Internet en el móvil, o, por el contrario, emparejarlos con el V4, que tiene Internet ilimitado para siempre.

Son bastante sencillos de configurar Pablo Hernando

Antes de bucear en su funcionamiento, respondamos la pregunta del millón: ¿traducen bien? Sí, son bastante efectivos. Es cierto que a veces se confunden o se saltan palabras y frases, pero en la gran mayoría de casos traducen correctamente, o con cambios menores que permiten entender perfectamente el mensaje.

Un punto positivo es que son bastante rápidos, lo que permite mantener conversaciones fluidas. Obviamente no es como hablar un idioma nativo, ni en precisión ni en rapidez, pero sí resulta una buena opción para desenvolverse en otro país.

Traduciendo del inglés americano Pablo Hernando

En mi caso, me los llevé al Mobile World Congress 2025, en Barcelona. Aunque me manejo bien en inglés, era la ocasión perfecta para probarlos con asistentes que hablaban otros idiomas. Los probé en italiano, chino, holandés, francés y catalán, y con todos ellos funcionaron bastante bien. Pude tener conversaciones con gente en su idioma nativo, y yo en el mío (el castellano), lo que también facilitaba la expresión.

Otro aspecto que me gustó es que tiene una funcionalidad rápida para indicarle a la otra persona que vas a dárselo para tener una conversación traducida. A través de la aplicación móvil, puedes reproducir una frase predeterminada en voz alta que explica que vas a entregarle un auricular que traducirá la conversación. Esto agiliza las cosas.

Tampoco debemos evitar destacar que cuenta con 10 motores de traducción basados en IA. Qué significa esto? Los motores de traducción se usan para traducir de un idioma a otro sin necesidad de pasar por uno entre medias, que suele ser el inglés. Gracias a los tantos motores, puede traducir, por ejemplo, de X idioma a Z idioma sin pasar por Y idioma. Esto hace sus traducciones más precisas.

¿Tu interlocutor es chino? Ningún problema Pablo Hernando

En cuanto a su batería, no hay mucho de lo que hablar. Se trata de un producto que aguanta varios días de uso no continuado, y que, además, se van cargando con su soporte. Cuando la batería del soporte se agote, conecta este.

Dos modos: parejas o grupos

Como mencionamos, tiene dos modos: para parejas o grupos, además de poder usarse de forma individual para traducir audios sueltos. En el primero, pueden comunicarse dos personas, mientras que en el segundo pueden participar hasta 10 personas en una conversación, cada una en su idioma. Esto resulta posible conectando 5 pares de auriculares mediante la aplicación.

Para hablar en pareja, cada persona debe colocarse un auricular y configurarlo en la app con el idioma de entrada y salida. Luego, uno habla y el auricular del otro traduce automáticamente, y viceversa. No es necesario pulsar nada: el propio auricular da la orden sonora para empezar y terminar de hablar, solo tendremos que presionarlo cuando el otro hable. Permite conversaciones muy fluidas, y es una excelente manera de superar la barrera del idioma.

Luego está el modo grupo. Como dijimos, mediante la app de Vasco es posible que hasta 10 personas participen en una misma conversación. Es muy importante respetar los turnos de palabra y evitar hablar al mismo tiempo, ya que si se cruzan las voces el traductor puede confundirse y la calidad disminuir.

Combinado con el Traductor V4

El E1 junto al V4 VASCO

Durante todo el artículo hemos hablado de que se puede emparejar el Traductor E1 con el Traductor V4. Efectivamente, así es, pero, ¿exactamente qué es el Traductor V4?

Se trata de otro dispositivo de VASCO, que también traduce, pero que de forma distinta. Es como un móvil, porque tiene forma de smartphone y es todo pantalla, en la que aparecerán las traducciones que capte con su micrófono, que se mostrarán tanto escritas como en voz alta, con su altavoz. Además, dispone de cámara, para traducir carteles, listas, ingredientes o lo que veamos, lo que resulta especialmente útil cuando, por ejemplo, conducimos en el extranjero o queremos saber si un alimento nos da alergia.

Así luce el traductor VASCO V4 VASCO

Destaca por permitir traducción hasta en 112 idiomas, y amplía la cantidad de idiomas del E1 de 51 a 64 al usarse con él. Además, cuenta con una SIM dentro de él que le dota de Internet gratis para siempre, así que es autosuficiente.

Nosotros no lo hemos probado, pero vamos a profundizar en las mejoras que implementa al E1 respecto al móvil:

Internet ilimitado de por vida para 200 países

Entiende hasta 64 idiomas (con el móvil, el E1 entiende 51)

Funciones de fotos y texto

Básicamente con él puedes usar tus E1 en casi cualquier país del mundo sin necesidad de roaming o eSIM para tener Internet, además, tienes acceso a más idiomas y a otras posibilidades de traducción de texto y fotos. Eso sí, para conversaciones grupales, al emparejar el E1 con los V4, solo soporta tres pares de E1, no cinco.

Tiene un precio de 389 euros, el mismo que los E1. Igualmente, pueden comprarse en pack por 689 euros, lo que nos ahorra 89 euros.

Para Android y iPhone

El traductor E1 necesita usarse junto al traductor V4 o emparejarse con la aplicación móvil Vasco Connect. Yo opté por esta segunda opción, ya que no tengo el V4. La descargué para iPhone y comencé a probarla. También está disponible para Android.

App Vasco Connect para iPhone Pablo Hernando

Desde la app puedes emparejar los auriculares con tu móvil y modificar su configuración. También puedes asignar un usuario e idioma a cada auricular, además de elegir el color del LED para identificar los idiomas configurados.

La app es muy intuitiva. Descargarla y sincronizar los dispositivos mediante Bluetooth es rápido y sencillo, por lo que en menos de cinco minutos puedes empezar a utilizar los VASCO E1.

¿Merece la pena el Traductor VASCO E1?

¿Es una buena compra el Traductor VASCO E1? Pablo Hernando

Aunque suene a cliché, en este caso es totalmente cierto: depende del uso que le vayas a dar. Si eres una persona que viaja ocasionalmente y no necesita comunicarse con personas que no hablen español, probablemente no los necesites. Pero si viajas con frecuencia o la barrera del idioma es un problema habitual para ti, sí que merece la pena.

Los traductores E1 son un producto notable. Resultan fáciles de usar, cuentan con un amplio catálogo de idiomas y ofrecen una traducción bastante precisa, aunque de vez en cuando se equivoquen o cometan errores, como cualquier traductor del mercado. Por eso, si los compras y les das uso, no te arrepentirás.

Por el contrario, si solo sales de España unas pocas veces al año, te basta con algunas apps móviles que funcionan como traductores, o incluso con herramientas como ChatGPT o Copilot. Existen varias alternativas aceptables, ninguna tan fluida ni exacta como los E1, pero creo que en este caso no te merecen la pena.

Pros

Ofrece conversaciones fluidas sin importar qué idioma hablen los interlocutores

Su traducción es bastante fiable

Tiene un buen diseño higiénico

Son bastante cómodos

Permite hasta reuniones de 10 personas

Cuenta con varios modos

Resultan muy sencillos de usar

Contras