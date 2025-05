Apple eliminó una de las mejores herramientas de edición de fotos, pero se puede recuperar con un simple truco

iOS 18 le dio la bienvenida a muchas novedades, como la personalización de la pantalla de inicio o del Centro de control, pero también le dijo adiós a otras como una de las mejores herramientas para editar capturas de pantalla: la opción Lupa. Con dicha opción se conseguía destacar elementos por encima de los demás, algo realmente útil a la hora de enviarlas o compartirlas.

Esta opción formaba parte de las Herramientas de marcación de iOS, pero en iOS 18 ya no aparece donde antes estaba. Aunque fue eliminada de la app Fotos, existe otra aplicación nativa donde poder hacer uso de la Lupa para editar capturas de pantalla y así no perderla. Así que vamos a contarte cómo puedes seguir haciendo uso de ella.

Cómo seguir usando la opción Lupa al editar capturas de pantalla con el iPhone

Cuando instalé la primera beta de iOS 18 y fui a editar una captura de pantalla para poder mostrar una de las novedades, me di cuenta de que la opción Lupa no estaba entre las herramientas de Marcación de la app Fotos. Pasaron las betas y no se trataba de un error, sino de una realidad: la opción había desaparecido.

No ha sido hasta casi un año después de instalar la primera beta que me he dado cuenta de que esta opción se puede seguir usando, pero en otra de las aplicaciones que vienen instaladas de forma predeterminada en el iPhone: la app Libros. Gracias a ella, se pueden editar capturas de pantalla con dicha opción.

Para ello, solo se tienen que seguir los pasos a continuación:

Hacemos una captura de pantalla y la abrimos dentro de la app Fotos. Pulsamos el botón compartir y localizamos la app Libros; si no la vemos, tocamos en los tres puntos. Buscamos la app Libros de nuevo y pulsamos en ella. Tocamos en el lápiz en la parte superior y luego en el botón + de la parte inferior. Tocamos en Lupa. Movemos la Lupa hacia los elementos que queramos destacar. Podemos hacerla más grande o más pequeña. Guardamos los cambios y guardamos la imagen.

Aunque la opción Lupa ya no se encuentra en la app Fotos, la app Libros se ha convertido en una alternativa viable para seguir aprovechándola. Gracias a esta herramienta, podrás seguir editando tus capturas de pantalla con la misma facilidad que antes, pero en un nuevo entorno.

Este pequeño truco demuestra que, a pesar de la eliminación de ciertas funciones en iOS 18, Apple sigue ofreciendo opciones útiles para quienes buscan alternativas. La app Libros, aunque no tan obvia al principio, cumple con la misma función y mantiene esa capacidad esencial de resaltar detalles importantes en tus imágenes.