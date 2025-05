Apple TV+ tendrá estos impresionantes estrenos en el mes de mayo

Ha llegado el mes de mayo y eso quiere decir que también llega nuevo contenido a Apple TV+ como sucede todos los meses. La plataforma de Apple es de las más nuevas, pero durante los últimos años ha logrado que algunas de sus series, como Separación, Ted Lasso, Silo o las recientes The Studio o Vicios Ocultos, sean el contenido más visto del panorama del streaming.

Con el objetivo de seguir aumentando su catálogo y de tener contenido de calidad, Apple lanzará seis nuevos contenidos que estarán disponibles a lo largo del mes para los suscriptores. Entre ellos, se encuentran nuevas series animadas o una dedicada a Bono, el mítico vocalista del grupo U2, quien siempre ha tenido una muy buena relación con la compañía.

Estos son los estrenos del mes de mayo en Apple TV+

Los estrenos del mes de mayo no tardarán en llegar, pues el próximo día 9, se estrenará El mundo en moto: vuelta a casa. El mundo en moto: vuelta a casa sigue a Ewan McGregor y Charley Boorman en un viaje épico desde Escocia a Inglaterra. A través de 15 países, exploran paisajes impresionantes, culturas locales y viven experiencias únicas, celebrando el 20º aniversario de su primera aventura.

Por otro lado, el 16 de mayo, será el estreno de Matabot. Matabot, basada en la serie de Martha Wells, es un thriller cómico de ciencia ficción sobre un dispositivo de seguridad auto-hackeado. Interpretado por Alexander Skarsgård, lucha por ocultar su libre albedrío mientras cumple una misión, buscando su lugar en el universo.

El 16 de mayo también se estrenará Deaf President now. Deaf President Now! narra las protestas de 1988 en la Universidad de Gallaudet, donde estudiantes sordos lucharon por un presidente sordo. Tras una semana de manifestaciones, lograron la dimisión del candidato no sordo, impulsando la ley ADA y marcando un hito en los derechos civiles.

La semana siguiente, el viernes 23 de mayo, será el estreno de la película llamada La fuente de la eterna juventud. La nueva película de acción y aventuras de Guy Ritchie, La fuente de la eterna juventud está protagonizada por John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhnall Gleeson, Arian Moayed, Laz Alonso, Carmen Ejogo y Stanley Tucci.

A finales de mes, el día 30 de mayo, se estrenará la serie dedicada a Bono. Bono: historias de Surrender es una reinvención del espectáculo en solitario de Bono, donde comparte su vida personal, incluyendo su rol como hijo, padre, esposo y activista. Con imágenes inéditas y canciones icónicas de U2, la película revela su viaje y legado.

Por último, el mismo día 30 de mayo, se estrenará La rinoceronte Lulu. Lulu es un rinoceronte; así es como se ve cuando se mira al espejo. En su misión por contagiar la amabilidad, este especial musical para toda la familia sigue a la divertida Lulu en la aventura de su vida, llena de amigos, valentía y canciones pegadizas. Estos seis títulos serán los estrenos del mes de mayo que todos los suscriptores podrán disfrutar. Si no lo estás ya, puedes suscribirte desde su página web.