Bill Gates es acusado de declaraciones racistas: "La India es un laboratorio para probar cosas"

​El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha desatado una ola de críticas tras referirse a India como "una especie de laboratorio para probar cosas" durante una reciente participación en un pódcast con Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn.

Aunque su intención era destacar el papel del país en el desarrollo global, sus palabras han sido interpretadas como despectivas. Para muchos indios, ha reducido su nación a un simple campo de pruebas para experimentos internacionales.

India resulta un país clave para Microsoft y Bill Gates. La nación no solo cuenta con una enorme población, ya que es el país más poblado del mundo, la cual nutre las cifras de los usuarios de la corporación, sino que también es uno de los países que presentan mayor crecimiento, especialmente en el sector tecnológico. Todo ello mientras resulta asolado por la pobreza.

En una reciente entrevista de Gates con Hoffman, la India jugó un papel estratégico. Solo fue parte de una pequeña pieza de la entrevista, pero resultó lo suficiente para desatar la polémica.

Ello ha generado una oleada de indignación en redes sociales. Varios son los usuarios indios que han protestado contra las declaraciones del magnate, como @vijaygajera, quien opina que, para Gates, sus compatriotas son simples experimentos de pruebas.

India is a laboratory, and we Indians are Guinea Pigs for Bill Gates



This person has managed everyone from the Government to opposition parties to the media



His office operates here without FCRA, and our education system has made him a hero!



I don't know when we will wake up! pic.twitter.com/dxuCvQ44gg

— Vijay Patel (@vijaygajera) December 2, 2024