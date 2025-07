ChatGPT lanza un nuevo modo secreto: solo está disponible para pocos usuarios

ChatGPT está probando un nuevo modo. Se llama "Study Together", que podemos traducir como "Estudiar juntos", y plantea muchas incógnitas porque se desconoce exactamente cómo funcionará o en qué planes se incluirá. Lo que está claro es que ha sido diseñado para facilitar el aprendizaje, y es que cada vez más personas emplean la IA para estudiar, por lo que tiene sentido que se refuerce la vertiente educativa del chatbot.

De momento solo le aparece a unos pocos usuarios, que parecen ser los escogidos por OpenAI, la compañía propietaria de ChatGPT, para las pruebas. Estos lo han avisado en la opción de herramientas, dentro de la barra en la que escribes mensajes para el chatbot.

Study Together permitirá que ChatGPT interactúe con el usuario formulando preguntas específicas sobre los temas estudiados. De esta manera, se refuerzan conocimientos clave, facilitando que el estudiante detecte posibles áreas que necesitan un repaso.

También podrá dividir el contenido educativo en módulos breves y más para evitar que el estudiante se sobrecargue con demasiada información al mismo tiempo, permitiéndole asimilar mejor los conceptos y aprender con mayor claridad. Por otro lado, también se especula con que pueda conectar a dos personas para estudiar juntas, como indica su nombre, pero no parece que vaya a incluirse esta funcionalidad.

ChatGPT has the Study Together in some accounts. What is it for? pic.twitter.com/wOcPlsxtBY

— Liem Do (@liemdo_) July 7, 2025