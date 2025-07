Se come a 'El nombre de la rosa': esta serie con Jude Law como el Papa más desconcertante y sexy está en streaming

Hace ya casi una década, Paolo Sorrentino, el aclamado director de La gran belleza, decidió colarse por las puertas del Vaticano con una de las series más inclasificables de los últimos años. Con Jude Law metiéndose en la piel de un Papa joven, guapo, carismático y profundamente contradictorio, la serie no tardó en levantar expectación (y alguna que otra ceja), pero no es religiosa... ni antirreligiosa tampoco.

Desde su estreno en 2016, la serie se convirtió en una pequeña rareza de culto. A nivel de críticas, tiene un 7,8/10 en FilmAffinity, un 8,3/10 en IMDb y un espectacular 80% y 87% de valoraciones positivas de expertos y audiencia en Rotten Tomatoes. Pero créeme cuando te digo que sus cifras no dicen tanto como sus escenas: desde Jude Law caminando a cámara lenta al ritmo de Sexy and I Know It hasta diálogos que parecen salidos de un confesionario surrealista. Sorrentino no quería contar una historia realista, sino provocar, fascinar y dejarte con preguntas. Y lo logró, porque esta serie no se parece a nada que hayas visto, y por eso es tan difícil de olvidar.

Sorrentino se imaginó al Papa y Jude Law le dio vida

Esta serie sigue el ascenso al trono de San Pedro de Lenny Belardo (Jude Law), un cardenal estadounidense, carismático y hermético, que adopta el nombre de Pío XIII al convertirse en el Papa más joven de la historia. Su elección, que fue inesperada para absolutamente todos, sacude los cimientos del Vaticano: nadie sabe realmente qué piensa ni hacia dónde se inclina ideológicamente. Entre gestos autoritarios y decisiones desconcertantes, su papado se mueve en un delicado equilibrio entre la tradición más férrea y una rebeldía provocadora que desconcierta tanto a la curia como al mundo exterior.

Mientras los altos cargos del Vaticano -como la influyente hermana Mary (Diane Keaton) o el astuto cardenal Voiello (Silvio Orlando)- intentan descifrarlo o controlarlo, la serie despliega un juego de poder lleno de tensión, secretos y estrategias palaciegas. Se adentra en los dilemas existenciales de sus personajes, en especial en el alma atormentada de Pío XIII, un hombre que arrastra heridas de infancia y una fe tan intensa como conflictiva. Además, plantea preguntas incómodas sobre el poder, la espiritualidad y el rol de la Iglesia en un mundo que ya no entiende de absolutos.

'The Young Pope' es, sin duda, uno de los mejores trabajos que ha hecho Jude Law en toda su carrera, y si quieres comprobarlo, solo necesitas una suscripción a Filmin. La miniserie consta de 10 capítulos en total, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno, así que puedes verla hasta del tirón.