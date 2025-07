¿Y si 'Crepúsculo' hubiera sido un musical de instituto? Disney+ te da la respuesta con 'Zombies 4'

Si creías que ya lo habías visto todo en musicales adolescentes, prepárate: 'Zombies 4', la cuarta entrega de la franquicia de Disney Channel, llega esta semana con campamentos de verano, vampiros guapísimos, coreografías y canciones que no podrás olvidar. Es como haber metido 'Crepúsculo y 'High School Musical' en una coctelera, para que te hagas una idea. No obstante, no es la única novedad que veremos esta semana en la plataforma de streaming, que también estrena un thriller español basado en una historia real y una docuserie de cortos que reviven el legado de Walt Disney.

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 7 al 13 de julio)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 3 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

El clan Olimpia - miércoles 9 de julio

- miércoles 9 de julio People and Places - miércoles 9 de julio

- miércoles 9 de julio Zombies 4: Un verano entre vampiros - viernes 11 de julio

El clan Olimpia

Basada en hechos reales, la serie sigue a Olimpia (Zaira Romero), una esposa y madre de familia cuyo mundo se trastoca cuando a su marido le diagnostican cáncer. Desesperada por mantener a sus hijos y costear un tratamiento en Estados Unidos, empieza a vender hachís en su barrio, pero pronto se ve inmersa en el tráfico de cocaína. A medida que asciende en el mundo del narcotráfico, establece vínculos con cárteles colombianos y la mafia napolitana, pero debe ocultar su doble vida a su familia. El conflicto estalla cuando su padre descubre la verdad, obligando a Olimpia a enfrentarse a una decisión imposible: seguir escalando en el mundo de la droga, aunque eso signifique el rechazo de los suyos, o renunciar a todo y volver a ser ama de casa.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Está disponible en Disney+ desde hoy mismo, miércoles 9 de julio.

People and Places

Esta serie documental revive el espíritu de los clásicos cortometrajes documentales de Walt Disney de los años 50 y 60. Sin grandes revelaciones y, lo más curioso, sin narrador, ofrece una mirada íntima y contemporánea a historias reales de personas inspiradoras alrededor del mundo, alejándose de los grandes paisajes para enfocarse en la vida cotidiana y los pequeños rincones del planeta. Veremos a una joven sudafricana que se prepara para competir en una regata de la isla Robben, un campamento en Michigan para niños que no pueden hablar, un vendedor de helados que buscareconectar con su pasión por la música, y también unacolaboraciónartísticaentre un fotógrafo y una artista emergente que explora creatividad y conexión intergeneracional.

La serie consta de 4 capítulos, con una duración aproximada de 16 minutos cada uno. Está disponible en Disney+ desde hoy mismo, miércoles 9 de julio.

Zombies 4: Un verano entre vampiros

Tras su primer año en la universidad, el zombi Zed (Milo Manheim) y la animadora Addison (Meg Donnelly) planean un viaje de verano por carretera junto a sus amigos Eliza y Willa. Sin embargo, su tranquila escapada toma un giro inesperado, y terminan como supervisores de un campamento donde conviven dos grupos de monstruos rivales: los caminantes diurnos y los vampiros, liderados por Victor y Nova, respectivamente, enemigos ancestrales de lados opuestos del monte Rayburn. Las tensiones entre ambos bandos amenazan con desatar un conflicto total, y será cosa de nuestros protagonistas mediar entre ellos para que unan fuerzas, ya que una amenaza mayor pone en peligro a todos los monstruos del lugar.

La película tiene una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Estará disponible en Disney+ a partir del viernes 11 de julio.