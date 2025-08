Eddie Murphy acepta 'El último encargo'... y todo sale mal: esta semana llega a Prime Video su nueva y divertida comedia de atracos

Eddie Murphy no sabe decir que no, y esta semana lo vuelve a demostrar con El último encargo, una comedia de acción donde acepta entregar un paquete y acaba metido en un lío con mafias, persecuciones y una Keke Palmerque no le va a dejar respirar. Pero si ya tienes al "profesor chiflado" demasiado visto, quizás prefieras sufrir un rato con misiones suicidas y heroínas implacables. Prime Video también estrena Dirty Angels, un thriller bélico donde Eva Green lidera un comando femenino infiltrado en pleno Afganistán. Sin duda, dos películas y dos estilos completamente distintos, pero en ambos tenemos la adrenalina garantizada.

Las novedades de Prime Video de esta semana (del 4 al 10 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 2 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Prime Video:

El último encargo - miércoles 6 de agosto

- miércoles 6 de agosto Dirty Angels - viernes 8 de agosto

El último encargo

La trama sigue a Russell (Eddie Murphy) es un veterano del transporte blindado que se toma las reglas muy en serio, y a su compañero Travis (Pete Davidson), un joven impulsivo, bromista y que siempre está metiendo la pata. Vamos, el agua y el aceite. En su día libre, además de cenar con su esposa (Eva Longoria) para celebrar su aniversaario, decide aceptar un encargo "extraoficial" aparentemente sencillo y rápido de realizar. En teoría, solo tienen que recoger un misterioso paquete de alto valor y asunto finiquitado. Todo lo que podía salir mal, sale peor, y ahí es donde empieza la verdadera diversión... para nosotros, que estamos al otro lado de la pantalla, claro.

Lo que parecía un pequeño favor, se acaba complicando de la forma más inesperada, arrastrándolos a una persecución a contrarreloj por autopistas desiertas. Tensión por las nubes, traiciones y escenas de acción que involucran mafias, explosivos y un atraco muchísimo más grande de lo que se hubieran imaginado. No saben ni cuántos frentes tienen abiertos, pero no son capaces de quitarse de encima a Zoe (Keke Palmer), labrillantelíder de una banda que siempre va un paso por delante. Además, mientras intentan mantenerse vivos y recuperar el control, Russell y Travis se verán obligados a confiar el uno en el otro, lidiar con policías corruptos, engaños dentro de su propia empresa y un sistema que parece querer aplastarlos.

La película tiene una duración de 1 hora y 34 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del miércoles 6 de agosto.

Dirty Angels

En plena retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, un grupo de terroristas secuestra a varias alumnas de una escuela, entre ellas la hija de una ministra local. Tras fallar una operación inicial, el Ejército encarga a Jake (Eva Green) formar un equipo compuesto exclusivamente por mujeres soldado: desde una especialista en explosivos hasta una experta en armas, pasando por una mecánica y una médico.

Disfrazadas de personal médico, estas mujeres se adentran en territorio enemigo con una misión imposible, perdiendo por el camino a algunos compañeros por culpa de traiciones locales y emboscadas. En la fase final, la operación se convierte en un enfrentamiento directo en una cueva terrorista: Jake se pone cara a cara con el líder, mientras su equipo intenta evacuar a las niñas en una maniobra desesperada con helicópteros. ¿Lo conseguirán? Tendrás que verla.

La película tiene una duración de 1 hora y 44 minutos. Estará disponible en Prime Video a partir del viernes 8 de agosto.