Esta banda no existe, pero está triunfando en Spotify: ¿hasta donde llegará la IA?

La inteligencia artificial ha cambiado tanto el mundo que ahora mismo nos estamos preguntando si una banda es real o no. Su música suena, pero, ¿quién la toca? Desde luego, no parece que sean personas reales, ya que todo apunta a que The Velvet Sundown (TVS) es una banda ficticia, cuyas canciones parecen creadas y tocadas por la IA.

Cuentan con casi 900.000 oyentes mensuales sin tener ni un mes en Spotify, han sacado dos álbumes en 15 días y no existe ninguna foto de sus integrantes. Efectivamente, las pruebas parecen indicar que The Velvet Underground es un grupo compuesto por IA, algo que la propia banda no ha desmentido. Este panorama ha provocado un debate sobre el uso de la IA en facetas artísticas, como la creación musical.

El misterio detrás del éxito viral

TVS apareció el 5 de junio de 2025. Sin sencillos ni trabajos previos, tanto en la plataforma como en cualquier otro lado, lanzaron su primer disco: Floating on Echoes. En apenas días acumulaban más de 500.000 oyentes mensuales.

Su sonido bebe del indie melódico actual con pinceladas setenteras. Usan guitarras suaves, reverbs interminables y voces que parecen susurradas desde otra habitación. Todo suena pulcro, sospechosamente quirúrgico. Es como si alguien le hubiese pedido a una IA que combinara las bandas America, Cigarettes After Sex y Kansas, pero sin pasarse de intensidad para no parecer demasiado humanos. Por otro lado, su nombre luce como una referencia directa a The Velvet Underground.

En cuanto a su estética, las imágenes promocionales y fotos de sus integrantes han sido creadas por la IA. Además, nadie sabe nada de sus integrantes: no hay fotos reales de ellos, ni biografías o huellas en Internet.

Según investigadores independientes y usuarios de Reddit, muchas de las canciones de The Velvet Sundown fueron generadas con herramientas como Suno, una plataforma de IA que permite crear música de forma automatizada. Además, Deezer etiquetó sus canciones como "100% generadas por IA". Eso sí, en su cuenta de Spotify aparecen como un artista verificado, donde sucede algo curioso: acumulan casi 900.000 oyentes mensuales, pese a las pocas reproducciones que se muestran.

En medio de la polémica se viralizó una supuesta entrevista del mánager de la banda con la revista Rolling Stone. Sin embargo, posteriormente este negó toda relación con la banda, al mismo tiempo que esta negaba que tuviese relación con él, indicando que el grupo solo hacía comunicados oficiales mediante sus cuentas de X (Twitter), Instagram o Facebook.

Cabe la posibilidad de que las composiciones sean tocadas por humanos y luego se haya generado por IA las imágenes de sus componentes, pero lo cierto es que no parece más probable. Todo apunta a que estamos ante una banda que tanto su música como la imagen de sus componentes se haya generado por IA.

Lo que está claro es que la expansión de bandas supuestamente artificiales como The Velvet Sundown plantea un problema real para los músicos. No solo compiten por atención y reproducciones, sino que muchas veces su existencia se basa en el trabajo previo de artistas humanos. Algunas herramientas de IA utilizadas para generar estas canciones han sido entrenadas con música protegida por derechos de autor, sin consentimiento ni compensación.