Descubrimiento semanal de Spotify cumple 10 años con su mayor cambio hasta la fecha

Spotify ha dado un cambio importante a su función 'Descubrimiento semanal'. La playlist de la plataforma cumple 10 años y lo celebra con una novedad clave: poder cambiar el género de la música que incluye. Los usuarios de Premium serán capaces de mantener la lista musical como hasta ahora o seleccionar otro género.

Esta novedad permite a los usuarios escuchar otros géneros y nuevas canciones, lo que aumenta la variedad de la función. Por ejemplo, si tradicionalmente has escuchado reggaeton y ahora estás enganchado al indie, te aparecerá una opción para que se genere una playlist de canciones que no has escuchado del género indie.

Una nueva forma de descubrir música

Descubrimiento semanal se lanzó en 2015 (sí, yo también me siento mayor). Durante años se ha mantenido como una función interesante porque nos permitía descubrir música que no habíamos oído, al menos en la aplicación de Spotify.

Sin embargo, tenía un problema: estaba demasiado sujeta al algoritmo de nuestra cuenta. De este modo, si siempre habíamos escuchado un tipo de música y queríamos descubrir otros tipos de géneros, no nos aparecerían sugerencias. Además, si las 30 canciones que nos aparecían no nos gustaban, no nos quedaba otra opción que esperar al siguiente lunes, cuando se genera la playlist.

Este cambio en Descubrimiento semanal promete solventar el problema. Spotify ahora permite cambiar entre diferentes géneros. Para ello, simplemente entra en la playlist Descubrimiento semanal. Desde ella observarás que hay varios botones con nombres de géneros musicales dentro. Solo tienes que pulsar aquel cuya música quieras escuchar.

Pulsa el género para cambiar la playlist Pablo Hernando

Eso sí, debes saber que esta novedad de momento solo está disponible para los usuarios de Premium. Aunque resulta posible que acabe llegando a los usuarios que utilizan la versión gratuita, el nuevo Descubrimiento semanal es para Premium.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que para poder cambiar de género en esta playlist, tienes que estar escuchándola desde la app móvil, ya sea en iOS o Android. Además, te recomendamos tener la última versión.