Las estrictas reglas de Bill Gates para sus hijos que muchos padres querrán copiar: "No tuvieron móviles hasta los 14 años"

En casa del herrero, cuchillo de palo. Un gran número de gurús tecnológicos no dan móviles a sus hijos pequeños, entre los que se encuentra Bill Gates, cofundador de Microsoft. El tecnomagnate declaró en una entrevista para The Mirror que no permitió que sus retoños tuviesen smartphones hasta que cumpliesen 14 años.

Gates tiene tres hijos: Jennifer (1996), Rory (1999) y Phoebe (2002). A todos los tuvo con su exesposa, Melinda French, con quien estuvo casado desde 1994 hasta 2021. Con ellos se ha mostrado como un padre reacio a darles móviles hasta cierta edad, pero, además, mantuvo ciertas restricciones a la hora de usar este tipo de dispositivos, como no emplearlos en las comidas o antes de irse a dormir.

Hasta los 14 y con reglas

No es casualidad que un gran número de gurús tecnológicos no entreguen móviles a sus hijos hasta que alcancen cierta edad. Este tipo de dispositivos resulta una herramienta magnífica para mantenerse comunicado con otros seres queridos, disfrutar del tiempo libre o, incluso, emplearlos como una herramienta de productividad. Sin embargo, consumen mucho tiempo y, en manos de los más pequeños, pueden suponer problemas de privacidad.

¿A qué edad debe un niño tener su primer móvil? Pixabay

Gates es consciente de ello, por lo que en una entrevista para el medio británico The Mirror, en 2018, declaró: "Nosotros [en referencia a su entonces esposa Melinda], no le dimos smartphones a nuestros hijos hasta que tuvieron 14 años".

El cofundador de una de las compañías más valiosas del mercado también comentó que, cuando se los dieron, sus hijos ya se quejaban de que otros niños ya tenían móviles. En España los niños suelen tener su primer móvil a los 12 años. Hasta hace poco su uso estaba masificado incluso en las escuelas, pero se ha comenzado a regular en centros educativos.

"A menudo fijamos una hora a partir de la cual no hay tiempo de pantalla, y, en su caso, les ayuda a dormir a una hora razonable" añadió Gates. El ex-CEO de Microsoft también indicó que no tienen móviles en la mesa mientras comen.

El no a los móviles de los gurús tecnológicos

La postura de Gates resulta muy común entre los líderes tecnológicos. Su mayor rival, Steve Jobs, tenía una postura similar, ya que limitaba el uso de iPad y otros dispositivos electrónicos a sus hijos, incluso aunque fuese el máximo responsable de estos.

Steve Jobs, el visionario que cambió el rumbo de la humanidad Difoosion

Los motivos de ello resultan variados. Por un lado, conocen la dependencia que pueden generar los móviles, pero también quieren fomentar las relaciones humanas presenciales o, mejorar el sueño evitando el uso de móvil antes de irse a dormir. A ello se une la posibilidad de que publiquen contenido inapropiado en las redes o filtren aspectos de su vida personal que puedan ser utilizados por terceros malintencionados.