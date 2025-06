Bill Gates, cofundador de Microsoft, revela cuál fue el mayor error de Steve Jobs en su negocio: "No tenía ni idea de..."

Por norma general, las mentes enigmáticas de los multimillonarios esconden múltiples secretos que envuelven una ambición sin límites. De hecho, el dinero no suele ser la barrera a cruzar sino la obtención de grandes hitos que hace años consideraban imposibles y en el día de su pensamiento parecen estar en la palma de su mano. Tal es el caso de Bill Gates que, desde sus inicios, ha mostrado un espíritu ávido e imparable a partes iguales. Por eso no es de extrañar que el magnate que construyó Microsoft desde sus cimientos sea crítico con sus semejantes de la misma manera que con su figura.

Durante una de sus últimas comparecencias públicas, el filántropo estadounidense protagonizó unas palabras con un tono ciertamente polémico sobre el gran "error" de Steve Jobs que mantuvo durante toda su vida. No obstante, la realidad es que aunque sí es verdad que su diálogo se desarrolla con una gran seriedad, la intención se revela desde la gran admiración que ambos se tenía entre si.

Hoy en día, sin lugar a dudas, son dos de los grandes referentes del mundo empresarial y su legado pasará a la eternidad tanto como por su trabajo en los diferentes ámbitos como por la trascendencia de los dos grandes colosos que fundaron, Microsoft y Apple, indispensables en nuestro día a día. Es así como, aunque parezca que, por diversos motivos estratégicos, la relación personal entre ambos no era del todo buena, fuera de las cámaras ambos siguieron de cerca sus proyectos llegando incluso a colaborar.

La relación entre los dos empresarios

En su intervención en el programa de entrevistas Opening Bid de Yahoo Finance, Gates declaró que en realidad, durante sus inicios dentro del mundo tecnológico, la relación entre las grandes figuras que encabezaban el sector era habitual debido a la pequeñez de la "industria del ordenador", como él la cataloga. En esta época, el trabajo de Jobs desprendía una fascinación superlativa que inspiraba a los empresarios del momento y el intercambio de ideas entre ambos era continuo. En este sentido, una de las mayores alabanzas que Gates brinda sobre la memoria de su compañero reside en la capacidad para rodearse del mejor equipo posible.

Las palabras de Bill Gates sobre el fundador de Apple

No obstante, en sus palabras también se encuentra una fuerte crítica a lo que el consideraba que era el mayor defecto que poseía, aunque con el tiempo no constituyó un serio problema pero sí una falta de formación. Por tanto, su opinión conforma una montaña de claroscuros que connotan los pros y las contras de su forma de trabajo. "Él no era ingeniero, no tenía ni idea de qué era el código fuente, no sabía mucho de diseño de chips", indicaba resaltando la parte negativa. "Aunque su habilidad para elegir a gente que trabajara en esas áreas era asombrosa", concluía en su análisis.

Por el contrario, siempre tuvo una gran estima por la forma en la que Jobs vendía su producto y llegó a admitir que el nivel que poseía en este aspecto no llegó a ser alcanzado por su empresa. "Steve era muy diferente a mí. En cuanto a la intuición para una buena interfaz de usuario y para el diseño... él la tenía y yo no. Envidio su genio en eso". Es así como, en su colaboración, lograron obtener sistema que entrelazara las ideas de los dos genios pero manteniendo el control.

La colaboración con Steve Jobs

Para Gates, la mayor colaboración entre ambos llegó con el reconocido Macintosh. Una estrecha colaboración en la que Microsoft contribuyó significativamente al software del dispositivo, que era la piedra angular de su funcionamiento. "Steve decía algo como: 'Vale, no quiero que ningún software tenga manuales', lo cual, es un detalle, pero, en realidad, necesitábamos ayuda y documentación", resaltó. De esta manera, trataron de unir sus genialidades para dar lugar a un producto nuevo" "Así que obtuvimos lo mejor de ambos mundos, donde él presionaba y yo tenía equipos de ingenieros que realmente tenían que hacer el trabajo".