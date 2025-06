Francia bloquea Pornhub y los franceses corren a por una VPN

La demanda de VPN en Francia se ha disparado tras el bloqueo de Pornhub y otras webs pornográficas. Estas plataformas dejaron de operar en el país en protesta por una nueva ley que obliga a verificar la edad de los usuarios con carnets de identidad o selfies.

Aylo, la empresa matriz de Pornhub, RedPorn y YouPorn, consideró que la norma ponía en riesgo la privacidad y cortó el acceso a sus sitios desde direcciones IP francesas. Como respuesta, miles de usuarios han recurrido a VPN para simular estar en otros países y seguir accediendo al contenido. ProtonVPN registró un aumento del 1.000 % en nuevos usuarios, y NordVPN, del 170 %. Además, ha creado un enorme debate en cuanto a privacidad.

La demanda de VPN en Francia ha explotado. Los franceses se han comenzado a registrar en avalancha en estos servicios durante los últimos días después de que Pornhub y otras famosas webs de pornografía suspendieran su actividad en el país.

Recientemente Francia cambió su legislación. Una nueva ley obliga a las webs de adultos a verificar la mayoría de edad de sus usuarios con métodos como el envío de documentos de identidad o selfies que se analizan por IA.

En respuesta a dicha medida, Aylo —empresa matriz de Pornhub, YouPorn y RedTube— suspendió su actividad en el país galo. Esto significa que no se puede acceder a dichas páginas con una IP francesa, solo con una IP de otro país donde estén operativas.

La solución que han encontrado muchos usuarios es registrarse en VPN. Una VPN, cuyas siglas (en inglés) son Virtual Private Network, permite a los usuarios cambiar su IP por la de otro país. Por ejemplo, mediante ellas, resulta posible entrar en Pornhub, haciendo creer a la web que estás en España, país donde Pornhub sí está operativa.

El crecimiento de VPN ha sido documentado, entre otras, por ProtonVPN. Esta marca ha publicado un post donde detalla como el aumento de registros ha aumentado un 1.000% tras el bloqueo de Pornhub en Francia. Dicho porcentaje incluso supera a la demanda de cuando TikTok se bloqueó en Estados Unidos. NordVPN es otra de las que las ha reportado el aumento, en su caso, del 170%.

5PM - PornHub blocks France from accessing its website



5.30PM - @ProtonVPN registrations increase by 1,000%



For context, this is more than when TikTok blocked Americans. pic.twitter.com/gVZynD5hPS

— Proton VPN (@ProtonVPN) June 4, 2025