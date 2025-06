No habrá más 'Transformers One': Paramount cierra la puerta a una secuela

Hay películas con críticas nefastas que logran números insuperables, y películas aclamadas por la crítica que se estrellan en taquilla, y al reboot animado de Josh Cooley le tocó vivir esto último en sus propias carnes. Pues bien, según las últimas informaciones, los seguidores de la franquicia tendrán que conformarse -al menos de momento-con esta historia, porque el estudio ha cerrado la puerta a una continuación de 'Transformers One'.

Consecuencias de que 'Transfomers One' fuera la película menos rentable de toda la franquicia

Durante el BotCon 2025, la convención de fanáticos de Transformers celebrada en Fort Wayne, Indiana, el director Josh Cooley sorprendió a los asistentes al revelar que no hay planes concretos para producir una secuela de Transformers One. Estas son las palabras que pronunció el cineasta, ante un auditorio lleno de fans, echando por tierra las esperanzas de quienes esperaban una trilogía, como se había planeado originalmente.

"Ojalá tuviera algo que anunciar, pero no es así. Me han dicho que Paramount Animation no está interesada en hacer una secuela"

¿El motivo? Probablemente, el factor económico. La película, estrenada en septiembre de 2024, recibió críticas positivas (89% y 97% de críticos y audiencia en Rotten Tomatoes), pero fracasó estrepitosamente en taquilla: con un presupuesto de 75 millones de dólares, apenas recaudó 129 millones a nivel global. De hecho, su debut en Estados Unidos fue particularmente decepcionante, recaudando menos de 25 millones y quedando por detrás de Bitelchús Bitelchús.

Aunque muchos consideran esta entrega como la mejor adaptación cinematográfica de la franquicia, los números no respaldaron el entusiasmo de los fans. Además del fracaso comercial, otros factores han contribuido a la decisión de Paramount de no continuar la historia: por ejemplo, Hasbro anunció que ya no cofinanciaría adaptaciones cinematográficas en noviembre de 2024.