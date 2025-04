'Harry Potter': HBO confirma los 6 primeros nombres del reparto de su nueva serie, y hay varias sorpresas

En 2023 y después de que las famosísimas y más que exitosas películas de Harry Potter concluyeran su andadura en 2011 con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 , Warner Bros. Discovery anunció que HBO iba a desarrollaruna nueva serie basada en los libros de J.K. Rowling. Desde entonces, los rumores han sido constantes, pero el proyecto ha avanzado con paso firme.

Aunque aún no hay fecha de estreno concreta, todo apunta a que la serie no llegará hasta 2026 como muy pronto y con suerte, lo que no ha impedido que el interés se dispare cada vez que se conocen nuevos detalles. El último, y de gran relevancia, es el anuncio oficial de parte del reparto, con un par de nombres que no esperábamos.

Las primeras confirmaciones

Uno de los que sí conocíamos es el de John Lithgow, que interpretará a Albus Dumbledore. El actor es ampliamente conocido por su papel en The Crown como Winston Churchill, y especialmente por haber dado vida al inolvidable asesino Trinity en la cuarta temporada de Dexter. Curiosamente, Lithgow también regresará a esa franquicia en la nueva serie Dexter: Resurrection, por lo que parece que al actor de 79 años todavía le queda cuerda para rato.

Como Minerva McGonagall tendremos a Janet McTeer, actriz británica vista recientemente en series como Ozark o Jessica Jones, y en películas como Alberto y el rey o La mujer de negro. En cuanto al nuevo Severus Snape, el honor recaerá sobre Paapa Essiedu, aclamado por su trabajo en la miniserie Podría destruirte y visto también en The Lazarus Project y Gangs of London.

Los seis actores confirmados hasta la fecha Propia

Para interpretar al gigantesco y entrañable Hagrid, HBO ha escogido, también como ya sabíamos, a Nick Frost, habitual colaborador de Simon Pegg en películas como Zombies Party, Arma fatal o Paul, además de haber trabajado en series como Truth Seekers o Into the Badlands.

Además, entre los personajes recurrentes encontraremos a Luke Thallon, que dará vida al profesor Quirinus Quirrell y cuyo nombre les sonará más a los seguidores del teatro británico, y a Paul Whitehouse, que será Argus Filch. Whitehouse es un rostro muy popular en la comedia de Reino Unido, conocido por programas como The Fast Show o Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing.