El remake de 'El guardaespaldas' sigue adelante después de dos fallidas intentonas

El guardaespaldas, el drama romántico con tintes de thriller que en 1992 unió en pantalla a Kevin Costner y Whitney Houston, sigue siendo hoy uno de los mayores fenómenos cinematográficos de las últimas décadas. La película recaudó más de 411 millones de dólares en todo el mundo, fue nominada a dos Oscar por las canciones Run to You y I Have Nothing y su banda sonora se convirtió en la más vendida de la historia, gracias a temas como I Will Always Love You, I'm Every Woman o Queen of the Night.

Dirigida por Mick Jackson y escrita por Lawrence Kasdan, la historia giraba en torno a Frank Farmer, un exagente del Servicio Secreto contratado para proteger a la estrella del pop Rachel Marron, en plena cima de su fama. El desarrollo mezclaba drama, suspense y romance, mientras ambos se enfrentaban a un acosador con intenciones letales. La interpretación de Houston, que debutaba en el cine, y su peso musical marcaron la identidad del filme.

A la tercera irá la vencida

Todo un éxito que desde hace más de una década Warner Bros. ha intentado repetir sin éxito. En 2011 se planteó una primera intentona con guion de Jeremiah Friedman y Nick Palmer, que buscaba adaptar la premisa original al contexto de la fama en la era de las redes sociales; un proyecto que como bien sabemos, no prosperó. En 2021, el estudio volvió a la carga con Matthew López como guionista, y aunque se barajaron nombres para el reparto como Chris Hemsworth o Tessa Thompson, la idea volvió a quedar en suspenso.

Ahora, Warner Bros. ha confirmado oficialmente que el remake está en marcha. Lo ha hecho en una entrevista concedida a Deadline por los codirectores del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy, en la que también se han revelado los primeros detalles del nuevo equipo creativo. La dirección correrá a cargo de Sam Wrench, responsable del documental Taylor Swift: The Eras Tour, que arrasó en taquilla el año pasado. El guion será obra de Jonathan A. Abrams, autor del libreto de Jurado No. 2, el thriller judicial dirigido por Clint Eastwood.

Todavía no hay reparto confirmado, pero se espera que el proceso de casting atraiga a grandes nombres, sobre todo en el papel de la cantante protagonista, en un rol que requiere tanto presencia escénica como capacidad vocal. Si queréis rememorar esta por otra parte inolvidable cinta, El guardaespaldas está disponible actualmente en Max y en Prime Video en España en streaming.