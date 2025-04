Hay quien dice que Acer ha vuelto al mercado de los smartphones: la realidad es muy diferente

Sí, en India se han anunciado dos nuevos terminales bajo la marca Acer, los Super ZX y Super ZX Pro. Se trata de dispositivos de gama de entrada, con características modestas, procesadores MediaTek y configuraciones que llegan, eso sí, hasta unos llamativos 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en el modelo superior. A primera vista, podría parecer un intento de Acer por hacerse un hueco en el enorme y disputado mercado indio de móviles.

Pero aquí es donde la realidad difiere de la apariencia. Estos teléfonos no han sido diseñados, fabricados ni comercializados por la gigante taiwanesa Acer. La compañía detrás de ellos es una empresa india llamada Indkal Technologies, que simplemente ha licenciado el derecho a usar la marca Acer en estos productos. Lo mismo ocurrió, por cierto, con un par de modelos básicos bajo la submarca Acerpure lanzados el mes pasado.

Para ponerlo en perspectiva, el último smartphone realmente fabricado por Acer fue el Liquid Z6 Plus, allá por 2016, un móvil con Android 6, cámara de 13 megapíxeles y 32 GB de almacenamiento que hoy nos parece prehistórico. Desde entonces, Acer ha centrado sus esfuerzos en el mercado de los PCs, portátiles, monitores y otros componentes, abandonando por completo el desarrollo propio de teléfonos móviles. Así que no, este lanzamiento no supone el regreso del gigante taiwanés a la telefonía.

El negocio de la nostalgia: cómo funciona el "maquillaje" de marcas en tecnología

Lo que estamos viendo con estos "nuevos" móviles Acer es un fenómeno cada vez más común en la industria tecnológica: el licenciamiento de marcas. Es un modelo de negocio donde una empresa (el licenciante), generalmente una marca grande y reconocida que ha abandonado un sector o no quiere invertir en él, cede el derecho a usar su nombre y logo a otra compañía (el licenciatario) a cambio de un pago (royalties).

¿Por qué hacen esto las empresas?

Para el licenciante (como Acer en este caso): es una forma de sacar rédito económico a la fuerza de su marca en categorías donde ya no opera, sin asumir riesgos ni costes de desarrollo, fabricación o marketing. Mantienen la marca visible y generan ingresos pasivos.

Para el licenciatario (como Indkal Technologies): es un atajo brutal para entrar en un mercado. En lugar de construir una marca desde cero, lo cual es carísimo y muy lento, utilizan un nombre que el público ya conoce y en el que, a priori, confía. Les da reconocimiento instantáneo y les facilita el acceso a canales de distribución y la captación de clientes. Ellos se encargan de todo el proceso: diseñar el producto (a menudo basándose en diseños genéricos o de marca blanca), fabricarlo, distribuirlo y venderlo en una región específica.

Un ejemplo que quizás te suene más cercano es el del Moto 360. Aquel mítico reloj inteligente de Motorola, uno de los pioneros de Android Wear (ahora Wear OS) con su icónico diseño redondo, desapareció del catálogo de Motorola (ya bajo el paraguas de Lenovo) durante años. De repente, hace unos años, "resucitó".

Pero, en ese caso, no era Motorola quien lo traía de vuelta, sino una empresa llamada eBuyNow, que había licenciado la marca "Moto 360" para lanzar nuevos smartwatches aprovechando la nostalgia y el buen recuerdo del original. El producto podía ser mejor o peor, pero no era un desarrollo interno de Motorola Mobility.

Los relojes Moto 360 creados por eBuyNow eBuyNow

¿Qué implica esto para los consumidores?

Este modelo de negocio tiene luces y sombras. Por un lado, puede permitir que nombres o incluso diseños queridos vuelvan al mercado, o que lleguen productos competitivos a nichos o regiones específicas. Pero, por otro lado, genera confusión. Es fácil pensar que estás comprando un producto de la marca original, con su supuesta calidad, soporte y filosofía detrás.

La calidad del producto licenciado puede variar enormemente y no siempre estar a la altura del prestigio de la marca original. El soporte postventa y las actualizaciones de software dependen enteramente del licenciatario (Indkal, eBuyNow...), no de la marca original, y suelen ser más limitados o inciertos. Y si el producto licenciado es de baja calidad, puede incluso dañar la reputación de la marca original.

Volviendo a los Acer Super ZX lanzados en India: lo más probable es que sean teléfonos de gama de entrada correctos para su precio en ese mercado, diseñados y fabricados por Indkal Technologies, que simplemente llevan el logo de Acer para venderse mejor.

Acer, más allá de aprobar el uso de su logo y quizás exigir unos mínimos de calidad o diseño, tendrá poco o nada que ver con ellos. ¿Tendrán un software cuidado? ¿Recibirán actualizaciones? ¿La calidad de construcción será la esperable en un producto "Acer"? Imposible saberlo sin probarlos, pero la experiencia con otros casos de licenciamiento invita a ser cautos.

El mundo de las licencias de marca es una realidad empresarial perfectamente válida, pero es importante que como consumidores seamos conscientes de ella. Que veas un logo familiar en un producto nuevo no significa que esa marca haya "vuelto" o que esté directamente implicada. A menudo, es simplemente una estrategia de negocio para aprovechar el poder de un nombre conocido. Así que, aunque veas nuevos móviles "Acer" por ahí, recuerda: Acer, la compañía de portátiles, sigue sin fabricar smartphones. Lo que ves es, probablemente, solo un disfraz.