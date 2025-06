Tras lanzar la versión de WhatsApp para el iPad, Meta lanzaría la de Instagram a finales de año

Después de años de espera y casi dos con la versión en beta, Meta finalmente lanzó la aplicación de WhatsApp para iPad de forma oficial. Sin embargo, parece que esta no será la única sorpresa, ya que también se estaría preparando el lanzamiento de la versión de Instagram para la tablet de Apple. Esta noticia ya la conocíamos gracias a un reporte de The Information, pero ha sido el analista Mark Gurman quien lo ha confirmado.

En su última entrega de Power On, Gurman no solo reveló el posible nombre de macOS 26, sino que también aseguró que Meta trabaja en la versión de Instagram para el iPad. A pesar de que Meta se ha mostrado reticente con este lanzamiento, su CEO, Adam Mosseri, ha declarado en diversas ocasiones que no se vería esta aplicación en la tablet de Apple.

Un lanzamiento que beneficia a todos

Instagram es una red social pensada principalmente para smartphones, pero una versión adaptada para iPad beneficiaría a todos. A Apple, a los usuarios del iPad y, por supuesto, a los de Instagram. Con esta app, los usuarios ya no tendrían que recurrir a la versión de iPhone en el iPad, una experiencia que deja mucho que desear, ni a la versión web, que tampoco es la más óptima. Meta ya ofrece la app de Facebook para iPad desde 2011, pero siempre evitó lanzar WhatsApp o Instagram.

Según Gurman, la aplicación de Instagram para iPad se lanzaría sin contratiempos a finales de este año. De hecho, algunos empleados ya la están probando activamente, lo que indica que su desarrollo está muy avanzado. Una vez sea oficial, los usuarios podrán dejar de utilizar la versión para iPhone o la web, disfrutando de una experiencia más completa.

Por el momento, el lanzamiento de Instagram para iPad sigue siendo un rumor, ya que Meta no lo ha confirmado oficialmente. Sin embargo, todo parece indicar que este lanzamiento será una realidad a finales de año, especialmente si tenemos en cuenta que WhatsApp ya está disponible en la tablet. Probablemente, el proceso de lanzamiento será similar al de WhatsApp, empezando con una beta.

Si el lanzamiento de WhatsApp para iPad fue un gran avance, la llegada de Instagram a la tablet de Apple podría mejorar aún más la experiencia de los usuarios. Aunque no es oficial, todo apunta a que Meta tiene planes de llevar esta app al iPad a finales de este año, ofreciendo una experiencia más completa a los usuarios de la tablet.