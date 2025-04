Lista de los cines en los que podremos ver 'La venganza de los Sith' este mismo fin de semana

Los fans de La Guerra de las Galaxias llevamos unos días en los que no paramos de mirar las noticias que nos saltan en el móvil, y es que a todo lo que hemos podido ver en la Star Wars Celebration que ha tenido lugar en Tokio recientemente, con varias series y películas en el horizonte, una de ellas bajo la dirección de Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) con Ryan Gosling como protagonista, tenemos que sumarle otros dos eventos mucho más cercanos en el tiempo.

El primero, que ya lo podemos disfrutar, ha sido el estreno de la segunda temporada y final de Andor, que además se ha erigido como uno de los mejores contenidos de Star Wars de cuantos han salido de Disney desde que comprara los derechos a George Lucas. El otro, que todavía tenía al creador original al mando, lo veremos este fin de semana.

Listado de salas

Y es que este mismo fin de semana y con motivo de la celebración de su 20º. aniversario vuelve Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith a los cines, donde se proyectará los días 25, 26 y 27 de este mes de abril, en una iniciativa global impulsada por Lucasfilm y Disney.

Tened en cuenta no obstante que no lo hará en todos, pero sí en bastantes. Para que no os queden dudas de si en el de vuestra ciudad se reestrenará, hemos elaborado una lista gracias a la información que nos ha proporcionado la propia Disney y que podéis consultar a continuación.

En todos ellos ya podéis adquirir vuestra entrada (nosotros ya lo hemos hecho), y recordad que La venganza de los Sith vuelve pero lo hace como lo hizo el Episodio I, esto es, en versión original con subtítulos a nuestro idioma.