'Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith' de nuevo en cines también en España

El pasado año 2024 la, para gusto del que escribe, fenomenal Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasmavolvió a los cines coincidiendo tanto con la celebración del Día de Star Wars, que tiene lugar el 4 de mayo por aquello de que "may the Force" suena casi igual que "May the Fourth", como con su 25 aniversario, pues la vimos por primera vez en 1999.

Y aunque lo lógico habría sido esperar a que El ataque de los clones, de 2002, hubiera cumplido también un cuarto de siglo, lo cierto es que ha pesado más que el tercer episodio de la segunda trilogía, La venganza de los Sith, sople este año 20 velas y por ello tendrá un reestreno antes incluso que el Episodio II, que ha sido absolutamente ninguneado.

Anakin y Vader de nuevo a pantalla grande

Así, Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, dirigida por George Lucas y estrenada originalmente en mayo de 2005, volverá a proyectarse en salas de cine de España durante los días 25, 26 y 27 de abril, en una versión en VOSE (versión original subtitulada en español). Se trata de una iniciativa global impulsada por Lucasfilm y Disney, que llega a nuestro país justo una semana antes del Día de Star Wars, buscando celebrar con los fans uno de los capítulos más queridos de la saga.

La historia nos sitúa en los últimos días de la Guerra de los Clones, con la República tambaleándose mientras el Canciller Palpatine acumula poder a la sombra. En este contexto, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker se enfrentan a los últimos remanentes separatistas, mientras el joven Jedi comienza a caer bajo la influencia del Lado Oscuro. Es en esta entrega donde asistimos, por fin, a la trágica transformación de Anakin y a la caída definitiva de la Orden Jedi.

Dónde podremos verla

En lo que respecta a las salas confirmadas, los cines Yelmo, Kinépolis, Cinesa y Ocine ya han anunciado que proyectarán la película, si bien es muy probable que, a medida que se acerquen las fechas, otras cadenas y salas independientes también se sumen al evento. Eso sí, se advierte que las sesiones serán limitadas, por lo que puede ser recomendable adquirir la entrada anticipadamente, algo que ya permiten las salas nombradas anteriormente.