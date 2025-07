Malas noticias si tienes uno de estos móviles Xiaomi: ya no recibirán más actualizaciones

Xiaomi ha anunciado que 9 de sus móviles dejarán de recibir soporte oficial, lo que significa que se acabaron tanto las actualizaciones del sistema como los parches de seguridad. Ojo, porque no solo hablamos de modelos antiguos o de gama baja, en la lista hay smartphones bastante populares, como los Xiaomi 11T.

Con esta decisión, el fabricante chino cierra el ciclo de vida de estos dispositivos, lo que implica que no recibirán ni nuevas funciones, ni mejoras de rendimiento, ni protección frente a nuevas amenazas de seguridad. Aunque seguirán funcionando con normalidad, carecerán de las novedades que se vayan introduciendo en otros móviles y resultará peligroso usarlos debido a sus ausencias de seguridad.

¿Qué móviles de Xiaomi dejarán de actualizarse?

Redmi A1

Redmi A1+

POCO C50

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite NE 5G

POCO M5

Redmi 11 Prime

Hay móviles de gama baja como el Redmi A1, POCO C50 o Redmi 11 Prime, pero también modelos mucho más potentes y recientes, como el Xiaomi 11T Pro o el Xiaomi 11 Lite NE 5G, que en su momento fueron referentes de la gama media-alta. Parece que para la multinacional china, el final del soporte no siempre va ligado al precio ni a las especificaciones, sino al tiempo que lleva cada dispositivo en el mercado.

Todos ellos entran desde ya en el catálogo de dispositivos “EOL” (end-of-life), lo que en el ecosistema Xiaomi significa fin del soporte tanto de sistema como de seguridad. Es decir, ninguna actualización más.

Los problemas de que no se actualicen

Estos dispositivos no recibirán más actualizaciones de HyperOS, su sistema operativo, ni tampoco se beneficiarán de parches de seguridad. Esto no implica que dejen de funcionar, pero sí los convierte en terminales más vulnerables con el paso del tiempo.

Los usuarios seguirán pudiendo usar sus móviles con normalidad, pero sin protección ante fallos de seguridad futuros, mejoras en las cámaras ni la batería o novedades visuales o de funciones. Además, algunas apps podrían dejar de ser compatibles progresivamente si exigen versiones más actuales del sistema.

Soluciones: ¿seguir usándolo o cambiarte de móvil?

Si tu smartphone está en la lista, tienes varias opciones:

Seguir usándolo

Comprarte otro móvil

Instalar una ROM personalizada (como LineageOS o Pixel Experience)

Nuestra recomendación es no continuar usando un móvil que no se actualice en seguridad. Si no recibe otras funciones, como pueden ser de cámara o batería, el problema solo implica que rendirá peor; sin embargo, carecer de actualizaciones de seguridad implica que será más fácil que terceros puedan hackearte el terminal o acceder a tu información.

Por ello, te recomendamos a elegir entre comprarte otro móvil que sí vaya a actualizarse o instalar una ROM. Lo segundo significa instalar un sistema operativo independiente, que sí pueda actualizarse, no implica saltar a la siguiente versión de Xiaomi mediante "trucos de software". Suena complicado, pero cualquiera con un tutorial, como el que te detallamos en este artículo, puede hacerlo.

Mientras tanto, Xiaomi está centrando sus esfuerzos en desplegar HyperOS 2.2 (basado en Android 15) y que en septiembre llegará HyperOS 3, la última versión de su sistema operativo.