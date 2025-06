Más problemas para Elon Musk: el principal responsable del robot Optimus de Tesla acaba de abandonar la compañía

El 28 de junio Elon Musk cumplirá 54 años. A buen seguro que el hombre más rico del mundo está deseando que llegue su cumpleaños para plantarse delante de su tarta y soplar las velas para pedir como deseo que dejen de acumularse los problemas a la puerta de su despacho.

Porque lo cierto es que el mes de junio está pasando factura al dueño de Tesla, quien a su enfrentamiento con Donald Trump y a la acentuada caída en bolsa de las acciones de su compañía desde hace meses ha tenido que sumar una despedida dolorosa dentro de Tesla.

Adiós al responsable del proyecto Optimus

Y es que Milan Kovac, quien ocupaba el cargo de jefe de ingeniería del proyecto del robot Optimus que la compañía espera producir este mismo año, ha anunciado que debe abandonar el proyecto y la empresa. Un nuevo varapalo para Elon Musk en un momento en el que las dudas se ciernen sobre todos sus frentes de innovación.

Ha sido el propio Kovac quien, a través de la red social de su antiguo jefe, X, hizo pública su salida y explicó las razones que la motivaban. En este caso no ha habido ningún enfrentamiento, ni ideas contradictorias o presión excesiva para alcanzar objetivos imposibles. Tan solo hay un trabajador que tras varios años lejos de sus seres queridos siente que su lugar ahora debe ser junto a ellos.

Así lo ha expresado el propio Milan Kovac en su publicación: “Esta semana, he tenido que tomar la decisión más difícil de mi vida: dejaré mi puesto. He estado lejos de casa demasiado tiempo y necesitaré pasar más tiempo con mi familia en el extranjero. Quiero dejar claro que esta es la única razón y no tiene nada que ver con nada más. Mi apoyo a Elon Musk y al equipo es incondicional: el equipo Tesla para siempre”.

Unos argumentos que sin duda han dejado la posibilidad de Musk de convencer a su ingeniero jefe en mínimos y que supondrán un nuevo cambio dentro de uno de los proyectos más ambiciosos que tenía Tesla para este 2025. El robot Optimus parece encontrarse en la recta final, pero la puesta a punto definitiva tendrá que ser sin el líder del proyecto durante los últimos años, Milan Kovac.

Como muestra de que la relación entre Kovac y Musk sigue intacta, el ya extrabajador de Tesla no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrar su agradecimiento y apoyo al empresario, a quien vaticinó éxito en los retos que se plantea:

Y lo más importante, quiero agradecerle @elonmusk de todo corazón por su confianza y sus enseñanzas durante la década que hemos trabajado juntos. Elon, me has enseñado a discernir la señal del ruido, a tener una resiliencia extrema y a muchos principios fundamentales de la ingeniería. Te estaré eternamente agradecido. Tesla ganará, te lo garantizo.

Por supuesto dado el nivel de actividad de Elon Musk en X, la publicación de Milan Kovac a modo de despedida tuvo respuesta por parte del fundador de Tesla, quien agradeció a Kovac la dedicación y le mostró sus buenos deseos para el futuro.

Al menos en esta ocasión parece que la circunstancia que le llega a Elon Musk, pese a ser contraria a sus intereses, lo hace en un clima de cordialidad que a buen seguro el magnate ha echado de menos en los últimos tiempos.