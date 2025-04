La mejor película de la historia es también un drama increíble, la tienes en streaming y es perfecta para este fin de semana

Todos aquellos que ridiculizan que esta sea la película favorita de alguien, deberían dejar a un lado los prejuicios, los clichés y hasta el esnobismo cinéfilo, si me apuras, y apreciar esta producción como se merece. Puede que no seas el mayor fan de los dramas, ni tampoco de las historias románticas, pero te aseguramos que esta joya de James Cameron te dejará tocado para siempre.

El director cuidó cada detalle técnico y narrativo, incluyendo unos efectos especiales impresionantes para tratarse del año 1997, logrando que los espectadores se sumergieran (y nunca mejor dicho) en un emocionante viaje al pasado. Tiene de todo: amor, lucha de clases, supervivencia, decisiones morales y una banda sonora inolvidable, liderada por 'My Heart Will Go On', interpretada por Céline Dion.

El naufragio que nos hizo llorar a todos

La película está basada en el trágico hundimiento real del RMS Titanic en 1912, el transatlántico más lujoso jamás construido, que hacía su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. El centro de la trama es la historia de amor imposible entre Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) y Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), un joven artista sin recursos y una joven de la alta sociedad, que además está comprometida con un hombre rico (Billy Zane). Sin embargo, cuando su romance se ve interrumpido por el fatídico choque del barco contra un iceberg, que lleva a uno de los desastres marítimos más conocidos de la historia: murieron unas 1.500 personas, exponiendo crudamente la desigualdad social de la época.

Así que no, no es casualidad que arrasara en los Premios Oscar de 1998, llevándose 11 estatuillas a casa, incluyendo la de 'Mejor película' y 'Mejor dirección', aunque sin fortuna para sus dos protagonistas. A día de hoy, luce un merecidísimo 88% y 69% de valoraciones positivas de los críticos y la audiencia de Rotten Tomatoes, una de las webs más populares del sector audiovisual, y también es considerada por muchos (reconozco que me incluyo) la mejor película de la historia.

A mí, que he perdido la cuenta de las veces que he visto Titanic y no puedo evitar tragarme de nuevo sus 3 horas y 15 minutos cada vez que la ponen en la tele, me parece impensable que alguien no la haya visto. Pero todo tiene solución, y más cuando se encuentra disponible en los catálogos de tres plataformas de streaming: Disney+, Movistar Plus+ y Max.