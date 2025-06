Mejor que 'Stranger Things', esta es la joya olvidada que puedes ver en streaming

Desde que vio la luz en 2019, esta producción de Netflix creada por Steve Blackman y basada en un cómic de Gerard Way, el vocalista del grupo My Chemical Romance, se ha hecho un hueco muy especial dentro de las series de superhéroes. Lo que la hace diferente no es solo que los protagonistas tienen superpoderes, sino que cada uno es un mundo aparte, con problemas familiares que enredan todo constantemente.

El reparto, compuesto por actores como Elliot Page y Robert Sheehan -culpable de algunas de las escenas más divertidas gracias a su capacidad de improvisación-, consigue que te enganches tanto a las historias como a la química que tienen entre ellos. Lo curioso es que la serie ha tenido muy buena acogida, con notas bastante altas por parte de los críticos y la audiencia: en la web de reseñas Rotten Tomatoes obtiene un 78% de valoraciones positivas, y en la plataforma de IMDb recibe un 7,8/10. Además, lo que más gusta es ese humor raro y su selección musical, que suele sorprendente por la cantidad de versiones alternativas de temas conocidos.

Un misterio familiar y un grupo de hermanos con poderes extraordinarios

La historia arranca el 1 de octubre de 1989, cuando 43 mujeres alrededor del mundo dan a luz simultáneamente... y eso que ninguna estaba embarazada, misteriosamente. Siete de esos bebés son adoptados por un excéntrico millonario, Sir Reginald Hargreeves, convencido de que tienen habilidades especiales. Este hombre los cría como una familia disfuncional y los entrena como superhéroes en una academia, asignando a cada uno un número en vez de un nombre, aunque eventualmente reciben nombres propios: Luther, Diego, Allison, Klaus, Ben y Vanya (posteriormente Viktor), mientras que el Número Cinco nunca recibe un nombre.

Años después, tras la muerte de su padre, los hermanos se reúnen después de mucho tiempo para resolver el misterio de su fallecimiento. Sin embargo, pronto descubren que el verdadero reto es evitar un inminente apocalipsis, aunque sus conflictos personales y todos los traumas que arrastran del pasado complican la tarea. No te daremos ningún spoiler de cómo acaba el asunto, pero necesitamos desvelarte que en la segunda temporada hay un salto temporal a los años 60, en la tercera se cuelan en una realidad alternativa con la Sparrow Academy y en la última se enfrentan a un nuevo universo sin poderes.

El centro de entrenamiento de nuestros protagonistas es 'The Umbrella Academy', el cual también da nombre a la serie. Está disponible de forma exclusiva en el catálogo de Netflix, donde podrás encontrar sus 4 temporadas con 36 capítulos en total. Salvo alguna excepción contada, como el capítulo que cierra la serie, todos tienen una duración aproximada de 45-55 minutos.