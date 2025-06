Meta ofrece salarios de más de 2 millones de dólares a ingenieros de IA, pero ni siquiera así puede evitar que el talento se escape

La inversión en infraestructuras de inteligencia artificial está alcanzando cifras de miles de millones de dólares. Con esta escalada, la demanda de talento especializado en IA para diseñar, programar y mantener los centros de datos se ha disparado. Y esto está generando un fenómeno, cuanto menos, curioso en el mercado laboral tecnológico.

Según ha revelado un inversor de capital riesgo, que además fue empleado de Google Search, Meta está ofreciendo paquetes salariales anuales que superan los 2 millones de dólares a sus ingenieros de IA. Sin embargo, ni con esas cifras la empresa logra evitar la fuga de cerebros hacia compañías como OpenAI y Anthropic. Este inversor asegura haber conocido personalmente tres casos así en una sola semana.

Fuga de cerebros en el mundo de la IA

La situación en Anthropic, por ejemplo, es mucho más positiva que la de otras empresas. Por cada empleado que pierden hacia Google DeepMind, OpenAI o Hugging Face, Anthropic solo pierde uno en comparación con lo que atrae de cada una de esas empresas. Este movimiento demuestra un crecimiento imparable de la startup, que está atrayendo a personal de laboratorios de IA rivales. Aunque no se sabe cuánto paga Anthropic, se asume que, como mínimo, iguala o supera significativamente la compensación de sus competidores.

Pero el dinero no parece ser la única razón. Según una investigación, el atractivo de Anthropic reside en una cultura única que valora a los "pensadores poco convencionales" y ofrece a sus empleados más autonomía que otras tecnológicas especializadas en IA. Además, promueve la flexibilidad laboral, no sufre de "titulitis" y no hay tanta burocracia.

Esta migración de talento no es exclusiva de Meta. Muchos de los nuevos contratados en laboratorios de IA provienen de grandes tecnológicas. Se estima que el 5,4% de las nuevas incorporaciones vienen de divisiones no-IA de Google, un 4,3% son ex-empleados de Meta, un 3,2% de Microsoft, un 2,7% de Amazon, un 2,1% de Stripe y un 1,7% de Apple. Esto representa casi el 20% de las nuevas contrataciones en laboratorios de IA que proceden de gigantes tecnológicos.

Este fenómeno se explica, en parte, por el difícil año 2024 que vivió el sector tecnológico, con miles de despidos en empresas como Intel, Amazon, Meta, Microsoft o Dell. Mientras tanto, el sector de la IA ha experimentado un crecimiento continuo, empujando a muchos profesionales talentosos hacia estas startups.