Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se arrodilla ante Google: "Tengo problemas con Apple, pero Google mola"

En ocasiones las relaciones entre las grandes compañías tecnológicas resultan complejas. Mantener un equilibrio entre necesidad mutua y desarrollo de negocio propio acaba derivando en situaciones en las que unos, otros, o incluso todos, acaban sintiendo recelo entre sí. Esa tensión, sin embargo, también tiene otra derivada y es la preferencia de otro compañero de viaje tecnológico.

Las cuestiones que afectan a la privacidad de los usuarios están generando conflictos a las empresas más importantes del sector como Meta y Apple, multadas por infringir la Ley de Mercados Digitales en Europa con 200 y 500 millones de euros respectivamente y están tensando sus relaciones.

Zuckerberg reconoce mejores sensaciones con Sundar Pichai que con Tim Cook

Esas rencillas en materia de recopilación de datos de los usuarios, así como el mundo de la inteligencia artificial y los asistentes conversacionales, han hecho que actualmente la relación de Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Tim Cook, director ejecutivo de Apple, no atraviese por su mejor momento, tal como demuestran las críticas de Zuckerberg.

Pero como decíamos, ese tipo de disputas hacen que otras relaciones se afiancen y es lo que parece haber sucedido entre Sundar Pichai, máximo dirigente de Google, y el propio Mark Zuckerberg. Al menos eso es lo que se desprende las palabras del segundo el pasado 6 de mayo, fecha en la que participó en las Sesiones Stripe que la plataforma de pagos en línea organizó en San Francisco.

Zuckerberg acudía a la invitación del presidente de Stripe, John Collison, para charlar sobre cómo las tecnologías avanzadas están transformando la economía global. La conversación derivó en la complejidad que comporta para Meta tener que ofrecer sus servicios a través de la competencia: Apple y Google. Zuckerberg ahondó más en el tema y mostró su preferencia hoy en día entre ambas compañías en favor de Google:

“Voy a esquivar el tema de Apple otra vez. Tim (Cook) ha tenido una mala semana, no voy a añadir nada. No, pero Sundar Pichai es genial. Me gusta Sundar”

Para justificar su posicionamiento, Mark Zuckerber apuntaba a la diferencia que radica entre Google y Apple a la hora de abrir sus aplicaciones y permitir que sean multiplataforma por parte de la compañía de Mountain View, algo que desde Cupertino no parece estar en la hoja de ruta y que para Zuckerberg supone una limitación: “Si fueras Apple, querrías que iMessage triunfara y no lo hacían. Cuanto más multiplataforma hay, más fácil es para la gente cambiar de iPhone a Android, ¿verdad? Cuanto más me gusta iMessage, más lo limitan”, señalaba el CEO de Meta.

Con ese ejemplo Mark Zuckerberg ponía de manifiesto que a su juicio hay factores que tendrían que ir en beneficio del sector tecnológico pero que los intereses empresariales impiden esa evolución.

Del mismo modo, actitudes como la de Apple, desde el punto de vista del creador de Facebook, son las que demuestran lo complicado que es moverse en el sector teniendo cierta dependencia de los competidores directos: “Es complicado ofrecer tus servicios a través de competidores que intentan competir con tu producto”, zanjó Zuckerberg durante la charla.