Sergey Brin, co-fundador de Google, revela cómo usa la IA: "Gestionar es lo más fácil de hacer con la inteligencia artificial"

Sergey Brin, cofundador de Google, usa la inteligencia artificial para gestionar equipos y decidir promociones de empleados. El ejecutivo considera que gestionar es lo más fácil que se puede hacer con IA, tal y como contó en el podcast All In. Utiliza herramientas que resumen conversaciones de chat y le ayudan a identificar el rendimiento de trabajadores que no destacan en las comunicaciones grupales.

Tal y como leemos en Business Insider, Brin regresó a Google en 2023 tras años alejado de la operativa diaria para centrarse en proyectos de inteligencia artificial. Su regreso llega justo cuando Google libra una batalla contra rivales como OpenAI, Anthropic y otras empresas emergentes en el sector de la IA generativa.

La IA como herramienta de gestión empresarial

El sistema que utiliza Brin analiza conversaciones de equipos y genera resúmenes automáticos que facilitan la asignación de tareas. La IA le descubrió a una empleada estrella que "no era muy vocal" en los chats grupales pero cuyo trabajo resultó ser excepcional. Cuando Brin consultó con el manager del equipo, este confirmó la evaluación: "Sí, tienes razón. Ha estado trabajando muy duro".

La cosa cambia bastante si lo comparamos con otros ejecutivos tecnológicos. Jensen Huang, CEO de Nvidia, utiliza la IA como tutor educativo, pidiendo explicaciones "como si tuviera 12 años". El CTO de Duolingo busca automatizar procesos completos, mientras que Dan Shapero de LinkedIn se muestra más escéptico: "la IA no inspira equipos".

Brin defiende que "la gestión es lo más fácil que se puede hacer con IA", especialmente para tareas como resumir conversaciones y delegar responsabilidades. Lo que busca es descubrir talento oculto en las evaluaciones de rendimiento, identificando empleados que podrían pasar desapercibidos en estructuras tradicionales de comunicación empresarial.

El cofundador de Google sigue metido de lleno en el desarrollo de Gemini, la plataforma de IA de la compañía. Su experiencia práctica le permite experimentar directamente con aplicaciones de gestión que ya están demostrando su utilidad.