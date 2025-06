Nadó en la basura durante 12 años para encontrar 742 millones de euros en Bitcoin, no tuvo éxito pero su historia será televisada

James Howells lleva 12 años tirándose de los pelos. En 2013 arrojó a la basura por error un disco duro con 8.000 bitcoins. En su momento, el fallo le golpeó duramente debido a lo mucho que había trabajado para minar esa cantidad de monedas, pero con el tiempo, el error se intensificó debido al aumento del valor de la moneda. Actualmente tendría 742 millones de euros.

No es que dentro del disco duro estuviesen los bitcoins, sino que en él se almacenaba la clave privada de la divisa. Por ello, sin este no puede acceder a ella, lo que le ha llevado a peinar el vertedero de su ciudad durante una década con el objetivo de encontrarlo. Eso sí, sin éxito y con las autoridades negándole el derecho a continuar la búsqueda tras ser demandado por la ciudad. Ahora, una docuserie recoge su historia.

Todo empezó con un error doméstico. Un día cualquiera de 2013, James Howells, un ingeniero informático galés, tiró a la basura un disco duro. Lo confundió con otro viejo, sin importancia, pero el que arrojó contenía la clave de acceso a más de 8.000 bitcoins que había minado durante años, cuando el término “cripto” apenas significaba nada. Hoy, esa decisión vale unos 742 millones de euros.

Doce años después, su historia se narrará mediante una docuserie, un pódcast y una batería de contenidos. La productora californiana LEBUL ha adquirido los derechos y planea comenzar el rodaje este mismo verano. El estreno está previsto para finales de 2025, y todo apunta a que será uno de los proyectos más virales del año.

El título provisional es The Buried Bitcoin. No podría resultar más literal, ya que el disco duro permanece enterrado en el vertedero municipal de Newport, bajo toneladas de residuos. Durante más de una década, el protagonista ha librado una cruzada casi quijotesca para recuperarlo mediante drones, robots, inteligencia artificial y sensores.

No obstante, las autoridades le han cerrado la puerta una y otra vez, advirtiendo de los riesgos medioambientales que supondría excavar. Howells intentó convencerlas indicando que repartiría parte del tesoro, pero la negociación no fructificó. Sin embargo, ni siquiera se ha rendido tras perder una batalla legal en enero de 2025, cuando un tribunal británico desestimó su demanda contra el Ayuntamiento. Ni tras la apelación, también fallida.

Appeal request to the Royal Court of Appeal: refused



The Great British Injustice System strikes again…



The state always protects the state.



Next stop: ECHR pic.twitter.com/KFYRSbsEPo

— James Howells (@howelzy) March 14, 2025